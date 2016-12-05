Inkazan: "Бизнес-онлайн" кошмарят за "погоню за сенсацией"

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Татарстанское управление ФСИН оказывает давление на СМИ с привлечением следователей

Фото: "Бизнес-онлайн"

2 декабря в редакцию федерального издания «Бизнес Online», работающего на территории Татарстана, пришли сотрудники СКР, а руководство издания вызвали на «длительные опросы». Заявление в Следком якобы написал глава УФСИН по РТ Дауфит Хамадишин, который считает, что журналисты опорочили репутацию исправительной системы. В УФСИН заявляют, что обращались не в СКР, а к «руководству республики», а издание не проверило сведения «в погоне за сенсацией».

«В конце минувшей недели “Бизнес Online” впервые за свою девятилетнюю историю столкнулся с попыткой разрешить спор, связанный с нашей публикацией, не цивилизованным путем переговоров или обращения в суд, а методом силового давления», — говорится в материале татарстанского интернет-издания, опубликованном сегодня, 5 декабря. В материале сказано, что в пятницу, 2 декабря, в редакцию «Бизнес Online» пришли сотрудники Следкома, чтобы начать доследственную проверку по обращению начальника УФСИН по Татарстану Дауфита Хамадишина.



Хамадишин, как пишет издание, обратился в СК с просьбой проверить одну из публикаций «Бизнес Online» на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128 УК («Клевета»), и, если таковые будут выявлены, возбудить дело, «изобличить лицо или лиц, виновных, в совершении преступления».

Недовольство начальника татарстанского тюремного ведомства вызвала заметка о пожаре на одном из строящихся объектов «Таиф-НК» в промзоне Нижнекамска в начале ноября. «Бизнес Online» в числе других изданий тогда освещало это происшествие. В частности, газета написала, что от взрыва на объекте пострадала колония №4. По сообщению «Бизнес Online», Хамадишину не понравилось предложение о том, что от взрыва в сторону колонии отлетел «кусок бетонного перекрытия и при падении снес часовую вышку с автоматчиком, пробил забор и запретку. Сейчас там паника, осужденные бегут кто куда», — сообщало издание.



По мнению главы УФСИН, эти слова подрывают репутацию российской исправительной системы «и уверенность граждан в способности правоохранительных органов обеспечить их надежную защиту, сохранить законность и правопорядок в стране».

«Бизнес Online» сообщает, что во время доследственной проверки у редакции были затребованы учредительные документы и составлен протокол досмотра. Учредителя издания Рашида Галямова и шеф-редактора Алексея Брусницина вызвали «на длительный опрос в СК». По словам Брусницына, пятничной проверке ничто не предшествовало.

«Никаких попыток выйти на редакцию, выразить недовольство этой публикацией, попросить ее убрать не было со стороны УФСИН», — сказал шеф-редактор издания татарстанскому порталу Inkazan.

В УФСИН опровергают, что обращались в СК с просьбой о проверке. Эта информация не соответствует действительности, говорится в ответе ведомства на запрос наших коллег из Inkazan.

«Обращение было направлено на имя руководства Республики Татарстан с просьбой разобраться в ситуации, изложенной в материале. К сожалению, в погоне за сенсацией “Бизнес Online” в очередной раз не проверили публикуемые сведения и не обратились за комментариями в пресс-службу ведомства», — заявляют в УФСИН.

Однако, по словам Брусницина, редакция может предъявить заявление УФСИН, из которого следует, что ведомство обращалось в Следственный комитет.

По информации портала Inkazan, ранее отдельными публикациями «Бизнес Online» были недовольны в Казанском Кремле, из-за чего чиновники, курирующие СМИ, рекомендовали не предоставлять изданию аккредитацию на мероприятия с участием руководства республики. Брусницин эту информацию комментировать не стал.

«Принципиален другой вопрос — что силовым путем пытаются решать вопросы. Не через суд, не через обращение в редакцию. Это тот прецедент, который не хотелось бы, чтобы в республике был создан», — сказал Брусницын порталу Inkazan.

УФСИН могла действовать по-другому и потребовать опровержения содержания заметки по закону о СМИ. В соответствии со ст. 43 этого закона гражданин или организация может потребовать опровержения некорректных или порочащих сведений, если у редакции нет доказательств, что сведения правдивы. Закон о СМИ не предусматривает уголовного преследования.



В пресс-службе УФСИН не смогли ответить на вопрос Inkazan, почему было решено действовать в соответствии с Уголовным кодексом, а не гражданским законодательством. Заявитель только обозначает, какого рода правонарушение или преступление, на его взгляд, было совершено. Правоохранительные органы должны проверить наличие состава преступления.

Проверка занимает 10 дней, но для установки дополнительных обстоятельств может быть продлена до 30 дней, объясняет порядок рассмотрения генеральный директор юридической компании «Мандельштам» Константин Кожевников. Если состава преступления не выявлено, выносится постановление об отказе в возбуждении дела, которое может быть обжаловано в любой срок и рассматривается, как правило, очень быстро, говорит он.

Это уже не первая оценка объективности издания со стороны восторженных читателей и героев публикаций. Прошедшим летом, ночью 26 августа 2016 года в Казани загорелся автомобиль главы спортивной редакции «Бизнес Online» Айрата Шамилова. Сам журналист тогда заявил, что квалифицирует произошедшее как поджог и связывает его со своей профессиональной деятельностью.

Редакция «Бизнес Online» в числе возможных причин называла вышедшие незадолго до этого публикации с критикой экс-тренера ФК «Рубин» Курбана Бердыева. Глава РТ Рустам Минниханов брал дело под личный контроль, однако расследование затянулось и никаких подробностей с тех пор не последовало. Сейчас материалы этого дела переданы в УМВД РФ по Казани. Расследование идет активно, полиция делает все возможное, в начале ноября сообщил порталу Inkazan Айрат Шамилов.