|
5 декабря, понедельник
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
«Башавтотранс» оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства// 05.12.2016
Компания не сообщила предыдущему работодателю, что взяла на работу бывшего начальника ГИБДД.
Фото: ishimbay-city.ru
Учалинская межрайонная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в работе местного филиала «Башавтотранса». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
В текущем году автотранспортное предприятие приняло на работу нового инженера. Ранее он был замначальника районного отдела полиции, а до этого возглавлял территориальное отделение ГИБДД. В "Башавтотрансе" в обязанности входил контроль за техническим состоянием транспорта и организация безопасности движения автобусов. Учитывая, что надзор в данной области осуществляет ГИБДД, замещение бывшим чиновником новой должности, могло, как считают в прокуратуре, привести к конфликту интересов.
Руководство «Башавтотранса» должно было сообщить предыдущему работодателю о заключении трудового договора с новым сотрудником, однако не сделало этого.
- По данному факту прокуратура района возбудила в отношении руководителя филиала административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - По результатам его рассмотрения он оштрафован на 20 тысяч рублей.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
05.12.2016 // СЕГО ДНЯ
ФК «Уфа» проведет заключительный матч перед зимним перерывом
05.12.2016 // СПОРТ
Уфимский биатлонист Антон Бабиков впервые выиграл этап Кубка мира
05.12.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии началась операция «Ель-2016»
05.12.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» в гостях уступил финскому «Йокериту»
04.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфа приросла тремя светящимися шурупами
04.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Из Мелеуза на Чёрное море: 51-летний мошенник собрал деньги и убежал
04.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
За остановкой "Спортивная" в Уфе нашли игорный дом
03.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии подросток за рулем совершил смертельное ДТП
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте