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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

«Башавтотранс» оштрафован за нарушение антикоррупционного законодательства

Наталья КУЗНЕЦОВА // 05.12.2016
Компания не сообщила предыдущему работодателю, что взяла на работу бывшего начальника ГИБДД.

Фото: ishimbay-city.ru

Учалинская межрайонная прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в работе местного филиала «Башавтотранса». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

В текущем году автотранспортное предприятие приняло на работу нового инженера. Ранее он был замначальника районного отдела полиции, а до этого возглавлял территориальное отделение ГИБДД. В "Башавтотрансе"  в обязанности входил контроль за техническим состоянием транспорта и организация безопасности движения автобусов. Учитывая, что надзор в данной области осуществляет ГИБДД, замещение бывшим чиновником новой должности, могло, как считают в прокуратуре, привести к конфликту интересов.

Руководство «Башавтотранса» должно было сообщить предыдущему работодателю о заключении трудового договора с новым сотрудником, однако не сделало этого.

 - По данному факту прокуратура района возбудила в отношении руководителя филиала административное дело по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), - сообщили в пресс-службе прокуратуры. - По результатам его рассмотрения он оштрафован на 20 тысяч рублей.

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