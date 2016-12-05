|
5 декабря, понедельник
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Туймазах прошел митинг против вырубки деревьев на стройке супермаркета// 05.12.2016
Строительство началось в санитарно-защитной зоне и без публичных слушаний.
В Туймазах в минувшую субботу, 3 декабря, прошел митинг против вырубки деревьев на месте предполагаемого строительства супермаркета «ЭССЕН». В санкционированной акции протеста приняли участие около 200 горожан, организатором выступило местное отделение КПРФ, сообщил «Медиакорсети» депутат Госсобрания-Курултая Ильгам Галин.
Застройщик – компания «Эссен Продакшн» - планирует построит на участке в границах города в 26,5 тысяч квадратов супермаркет. Разрешение на строительство уже получено. Но проблема в том, что согласно городскому генплану, территория находится в границах санитарно-защитной зоны и засажена деревьями. Вырубить их можно только после внесения изменений в правила застройки городского поселения через публичные слушания, которые проведены не были. Именно поэтому горожане начали активно выступать против предстоящей вырубки.
Ранее глава администрации Туймазов Эдуард Рахматуллин в комментарии агентству «Башинформ» пояснил, что разрешение на вырубку 645 деревьев пока не дано.
Рахматуллин также отметил, что в лесопосадке необходимо производить санитарную очистку. Застройщик готов сделать это за свой счет. Если по всем спорным вопросам удастся доибться соглашения, то в апреле начнется посадка деревьев.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
05.12.2016 // СЕГО ДНЯ
ФК «Уфа» проведет заключительный матч перед зимним перерывом
05.12.2016 // СПОРТ
Уфимский биатлонист Антон Бабиков впервые выиграл этап Кубка мира
05.12.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии началась операция «Ель-2016»
05.12.2016 // СПОРТ
«Салават Юлаев» в гостях уступил финскому «Йокериту»
04.12.2016 // СЕГО ДНЯ
Уфа приросла тремя светящимися шурупами
04.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Из Мелеуза на Чёрное море: 51-летний мошенник собрал деньги и убежал
04.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
За остановкой "Спортивная" в Уфе нашли игорный дом
03.12.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии подросток за рулем совершил смертельное ДТП
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте