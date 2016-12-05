В Туймазах прошел митинг против вырубки деревьев на стройке супермаркета

Наталья КУЗНЕЦОВА

Строительство началось в санитарно-защитной зоне и без публичных слушаний.

В Туймазах в минувшую субботу, 3 декабря, прошел митинг против вырубки деревьев на месте предполагаемого строительства супермаркета «ЭССЕН». В санкционированной акции протеста приняли участие около 200 горожан, организатором выступило местное отделение КПРФ, сообщил «Медиакорсети» депутат Госсобрания-Курултая Ильгам Галин.

Застройщик – компания «Эссен Продакшн» - планирует построит на участке в границах города в 26,5 тысяч квадратов супермаркет. Разрешение на строительство уже получено. Но проблема в том, что согласно городскому генплану, территория находится в границах санитарно-защитной зоны и засажена деревьями. Вырубить их можно только после внесения изменений в правила застройки городского поселения через публичные слушания, которые проведены не были. Именно поэтому горожане начали активно выступать против предстоящей вырубки.

Ранее глава администрации Туймазов Эдуард Рахматуллин в комментарии агентству «Башинформ» пояснил, что разрешение на вырубку 645 деревьев пока не дано.

- Мы отправили представителям торговой сети проект соглашения, в котором обозначили наши условия по возмещению вырубленных деревьев, - сообщил Рахматуллин. - Мы предлагаем им взамен каждого вырубленного дерева посадить два. И только после этого приступить к вырубке леса в лесополосе, о которой идет речь. Кроме того, мы обозначили, что гарантия приживаемости саженцев должна быть не ниже 80 процентов.

Рахматуллин также отметил, что в лесопосадке необходимо производить санитарную очистку. Застройщик готов сделать это за свой счет. Если по всем спорным вопросам удастся доибться соглашения, то в апреле начнется посадка деревьев.