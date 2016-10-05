Башкирия после выборов: Новых руководителей Советов выбирают недемократично

Разиф АБДУЛЛИН

Так считают некоторые вновь избранные депутаты после первых сессий.

Фото: Youtube.com

В Башкирии после выборов депутатов органов местного самоуправления проходят первые заседания Советов городских и районных депутатов. На них определяют составы комитетов и комиссий и выбирают председателей Советов. В редакцию Медиакорсети пришли сообщения с мест о том, что в двух районах выборы новых руководителей Советов прошли недемократично.

Краснокамский район: Выборы председателя сняли на видео

Так, 3 октября состоялось первое заседание Совета Краснокамского района с участием вновь избранных депутатов. В сети появилось видео, из которого видно, что председателем этого Совета был избран на безальтернативной основе Айрат Муртазин (депутат прежнего созыва, вновь избранный на выборах 18 сентября). Из видео ясно, что выбирали председателя районного Совета открытым голосованием простым поднятием рук. Попытавшийся начать обсуждение выдвинутой кандидатуры депутат от КПРФ Ильдус Шамсияров довольно быстро был поставлен на место.

Самое интересное в этом видео осталось за кадром: Ильдус Шамсияров попытался прочитать коллективное обращение сотрудников СПК "1 мая", расположенного на территории Шушнуровского сельсовета, где долгое время (с 2003 по 2011 годы) руководил Айрат Муртазин. Содержание обращения так и не было до конца зачитано депутатом. Мы решили узнать, о чем же писали жители района.

- Там целый коллектив остался на улице, - рассказал Медиакорсети Ильдус Шамсияров. – Остались без ничего. Был совхоз преуспевающий, середняк такой, техника была, коллектив, скот мясной и молочный. У нас тут есть такая фирма «Агро-Мен», она строит птицефабрику яичного направления. В какой-то момент глава принимает решение передать скот, технику, земли в этот «Агро-Мен». И начинается подтасовка, не ясно, кто это решение подписал. Зарплату по полгода там не платят, технику передали, урожай их собрали, скот продают, люди остались просто не у дел, человек пятьдесят. Муртазин в прошлом созыве избирался как раз по этому округу, куда входит этот сельсовет. И к нему обращались жители, и они его не видели. Они еще в своем обращении пишут, что просят разобраться, каким образом он в свое время избежал уголовной ответственности (они помнят, что он привлекался к ней).

Кушнаренковский район: Все прошло по заранее намеченному сценарию

Сегодня в райцентре Кушнаренковского района прошло заседание Совета района с участием вновь избранных депутатов. Накануне стало известно, что инициативная группа (фактически оргкомитет по проведению первого заседания – прим.) решила выдвинуть на пост председателя Совета Кушнаренковского района вновь избранную депутатом Людмилу Дружинину, заместителя директора Кушнаренковского сельхозлицея. Она же возглавляла Совет района и в прошлом созыве.

Так и случилось. Людмила Дружинина сохранила свой пост. По мнению одного из депутатов районного Совета Каусара Багаутдинова (от КПРФ), все прошло по заранее намеченному сценарию.

- Я выдвигал предложение провести выборы тайным голосованием на альтернативной основе, это предложение не приняли, - рассказал Медиакорсети Каусар Багаутдинов. – Заседание Совета прошло недемократично. Был заранее составленный сценарий, и все было по нему сделано.

Реакция общественников не заставила себя ждать. Сегодня эксперт РОО «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти «Шагит» Ильфир Гареев обратился к руководителю Следственного комитета РФ по РБ Риму Габдуллину с заявлением, в котором он сообщает ряд сведений, в том числе о том, что «при прямом должностном участии председателя райсовета Дружининой было выделено множество земельных участков по всему району, в том числе в виде услуг и расчётов за «крышевание» своей незаконной деятельности представителям правоохранительных органов (прокурорам разного уровня, судьям, руководству ОМВД) – по которым Вашим ведомством возбуждено и расследуется ряд уголовных дел в отношении главы администрации МР Кушнаренковский район РБ Юсупова А.М. и аффилированных с ним госчиновников и предпринимателей». Также Гареев сообщает в заявлении о том, что при участии Дружининой было за бесценок продано муниципальное имущество: «продано по бросовой цене здание филиала ВЭГУ на центральной площади райцента», «продано за бесценок здание районного комбината бытового обслуживания по улице Садовая».

Эксперт просит провести проверку:

- Считаю, что приведённых фактов вполне достаточно для проведения их проверки и принятия неотложных мер по отношению к указанным лицам, предположительно замешанным в групповой организованной коррупции.

Редакция готова предоставить площадку для высказывания любых точек зрения по затронутой теме.