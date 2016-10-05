В Госсобрании Башкирии задумались о запрете политизации детей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Депутаты хотят установить ограничения на создание детских объединений политической направленности.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В парламенте республики разрабатывается проект закона о запрете политизации детей. Инициатива направлена на установление ограничения права на создание детских общественных объединений политической направленности.

Согласно действующему законодательству ребенок, не достигший возраста 14 лет (малолетний), существенно ограничен в дееспособности, поскольку в силу своего возраста не может в полной мере осознавать цели и задачи политической партии, самостоятельно формировать собственные политические убеждения. Какое-либо воздействие на малолетнего ребенка в целях привития определенных политических убеждений является вмешательством в конституционно установленные права и обязанности родителей по его воспитанию.