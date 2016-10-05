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5 октября, среда
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Госсобрании Башкирии задумались о запрете политизации детей// 05.10.2016
Депутаты хотят установить ограничения на создание детских объединений политической направленности.
Фото: Кристина ДЕЙНЕКО
В парламенте республики разрабатывается проект закона о запрете политизации детей. Инициатива направлена на установление ограничения права на создание детских общественных объединений политической направленности.
Согласно действующему законодательству ребенок, не достигший возраста 14 лет (малолетний), существенно ограничен в дееспособности, поскольку в силу своего возраста не может в полной мере осознавать цели и задачи политической партии, самостоятельно формировать собственные политические убеждения. Какое-либо воздействие на малолетнего ребенка в целях привития определенных политических убеждений является вмешательством в конституционно установленные права и обязанности родителей по его воспитанию.
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