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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Госсобрании Башкирии задумались о запрете политизации детей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 05.10.2016
Депутаты хотят установить ограничения на создание детских объединений политической направленности.

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

В парламенте республики разрабатывается проект закона о запрете политизации детей. Инициатива направлена на установление ограничения права на создание детских общественных объединений политической направленности.

Согласно действующему законодательству ребенок, не достигший возраста 14 лет (малолетний), существенно ограничен в  дееспособности, поскольку в силу своего возраста не может в полной мере осознавать цели и задачи политической партии, самостоятельно формировать собственные политические убеждения. Какое-либо   воздействие  на малолетнего ребенка  в целях привития определенных политических убеждений является вмешательством в конституционно установленные права и обязанности родителей по его воспитанию.

– Учебно-воспитательный процесс в школах должен быть абстрагирован от политики, – считает председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. – Главное назначение детей в этом возрасте – не защищать различных вождей, не быть объектами зомбирования и промывания мозгов, а получать знания. Стержнем учебно-воспитательного процесса должен быть патриотизм. С годами каждый сам сможет осознать преимущества той или иной идеологии, сформировать свои политические убеждения, гражданскую позицию и сделать свой сознательный выбор.

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