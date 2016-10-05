Шашечный клуб «Башнефть» может остаться без главного учредителя

Наталья КУЗНЕЦОВА

Нефтяная компания может выйти из состава учредителей организации.

Компания «Башнефть» может выйти из состава учредителей одноименного шашечного клуба (АНО Шашечный клуб «Башнефть»). Голосовать за это совету директоров компании рекомендует правительство России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минэнерго. Основание для этого - то, что направление работы клуба не является профильным для компании. Кроме того, «Башнефть» может осуществлять поддержку клуба в рамках спонсорских и благотворительных программ, а не в качестве участника АНО.

Шашечный клуб "Башнефть" основан в 2001 году на базе ишимбайской шашечной школы. Как рассказал «Медиакорсети» его руководитель Юрий Черток, сейчас в составе клуба – 60 человек. Десять из них работают в клубе по контрактам, а остальным организация помогает выезжать на российские и международные соревнования. Лучшие десять спортсменов входят в состав сборной России по шашечному спорту.

- Это фактически удар по сборной России, - заявил Черток. – Кроме того, мы постоянно проводим соревнования и сами выезжаем, всего за год их набирается около 20-ти.

Объем финансирования клуба, по словам Чертока, составляет около десяти миллионов рублей в год. У клуба есть помещение в Уфе, на улице Достоевского, которое выделено ему в безвозмедное пользование.

- Конечно, это неправильно прекращать финансирование, - возмутился Черток. – Потому что расходы у нас смешные, а результаты высокие.

Попытки выхода «Башнефти» из состава клуба, по словам Юрия Чертока, предпринимались уже дважды – около четырех и двух лет назад.

- Я надеюсь, что они («Башнефть» – прим.ред) останутся спонсорами клуба, потому что финансирование шло только от них. В составе учредителей также администрация Ишимбайского района, но ее поддержка – только организационная, по соревнованиям. Что дальше будет, пока неизвестно. Вопрос о финансировании должны решить в правительстве, надеюсь, это сделают до нового года. Иначе нам не на что будет работать.

- Пока никаких официальных решений по этому вопросу не принято, - сообщили в пресс-службе компании «Башнефть». - Компания остаётся соучредителем шашечного клуба и финансирует его уставную деятельность