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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Константин Толкачев рекомендовал депутатам не устраивать родственников на госслужбу

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 05.10.2016
А также предлагать их в состав молодежной общественной палаты при Госсобрании

Фото: Азат Гиззатуллин

Достаточно неожиданно для журналистов, но  в первую очередь для депутатов Госсобрания завершилось очередное заседание президиума парламента республики. Константин Толкачев рекомендовал своим коллегам не пользоваться своим статусом и положением  и устраивать своих родственников  руководителями органов государственной власти и муниципальных образований.

- Начинается формирование нового состава молодежной общественной палаты (МОП) при Госсобрании республики. Депутатам также не  стоит предлагать своих родственников в ее состав и, пользуясь своими возможностями лоббировать их интересы, - подчеркнул Константин Толкачев. – В МОП должны работать энергичные и креативные молодые люди, которые прошли туда не по блату. Все должно быть абсолютно прозрачно. 

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