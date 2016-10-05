Константин Толкачев рекомендовал депутатам не устраивать родственников на госслужбу

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

А также предлагать их в состав молодежной общественной палаты при Госсобрании

Фото: Азат Гиззатуллин

Достаточно неожиданно для журналистов, но в первую очередь для депутатов Госсобрания завершилось очередное заседание президиума парламента республики. Константин Толкачев рекомендовал своим коллегам не пользоваться своим статусом и положением и устраивать своих родственников руководителями органов государственной власти и муниципальных образований.