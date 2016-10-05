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5 октября, среда
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Константин Толкачев рекомендовал депутатам не устраивать родственников на госслужбу// 05.10.2016
А также предлагать их в состав молодежной общественной палаты при Госсобрании
Фото: Азат Гиззатуллин
Достаточно неожиданно для журналистов, но в первую очередь для депутатов Госсобрания завершилось очередное заседание президиума парламента республики. Константин Толкачев рекомендовал своим коллегам не пользоваться своим статусом и положением и устраивать своих родственников руководителями органов государственной власти и муниципальных образований.
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