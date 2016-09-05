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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов сообщил о готовности достроить Соборную мечеть// 05.09.2016
В августе Благотворительный фонд «Урал» прекратил финансирование строительства.
Фото: Шамиль Валеев
Если к правительству республики поступит обращение с просьбой достроить соборную мечеть, то «мы приложим максимум усилий, чтобы мечеть была достроена и стала доступна для верующих республики, страны и мира», сказал Рустэм Хамитов в интервью агентству «ТАСС». Однако, по его словам, такое обращение пока не поступало.
- Еще пять лет назад мы обращались к благотворительному фонду, который возводит мечеть, с предложением совместно ее построить. Представители фонда были категоричны и заявили, что построят сами. Видимо, ситуация изменилась. Но к власти пока не обращались с просьбой взять строительство на себя и довести его до конца, - сказал Рустэм Хамитов..
По его словам, нельзя оставлять мечеть долгостроем.
- Одновременно нужно понимать, что это грандиозная и дорогая стройка. Возвести 25 тыс кв м площадей стоит сегодня минимум 2–2,5 млрд руб. Сейчас объект готов примерно наполовину. Но это только лишь здание. А туда нужно проложить дорогу, построить мост, запустить общественный транспорт. И речь уже пойдет еще о нескольких миллиардах рублей, - сказал он - Но подчеркну, что если такое обращение прозвучит, мы приложим максимум усилий, чтобы мечеть была достроена и стала доступна для верующих республики, страны и мира.
Напомним, что в августе благотворительный фонд "Урал" приостановил финансирование строительства Соборной мечети из-за разногласий с Духовным управлением мусульман.
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