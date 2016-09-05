Минэкологии Башкирии выявило массовые свалки у пруда в Благовещенске

Наталья КУЗНЕЦОВА

Общественники жалуются, что проблема на решается больше 20-ти лет.

Фото: ecology.bashkortostan.ru

Минэкологии республики сообщило о результатах осмотра берега пруда на реке Потеха в Благовещенске. Как сообщает пресс-служба ведомства, на берегу выявлено 12 несанкционированных свалок общей площадью 280 «квадратов».

Местные общественники пока не спешат радоваться действиям экологов. Они считают, что сдвинуть проблему с мертвой точки может только реальное наказание конкретных чиновников.

Ранее проведенная проверка показала, что пруд испытывает существенную антропогенную нагрузку. Основными источниками загрязнения, как пояснили в минэкологии, являются аэрационные загрязнители с прилегающей автодороги, поверхностный сток ливневых и талых вод с биогенными элементами. Кроме того по периметру водоема зафиксированы несанкционированные навалы мусора насыпей грунта.

К свалкам у пруда в Благовещенске местные жители, можно сказать, давно привыкли. Груды мусора начали складировать тут в далеком 1992 году. И с тех пор это уже стало постоянным явлением.

— Пруд уже не просто загрязнен, он по сути превращается в болото, – возмущается общественник Сергей Жуков. – Мы пишем письма во все инстанции, ведем сбор подписей в интернете, но пока это не дает никаких результатов.

Как считает общественник, проблема в том, что минэкологии и муниципалитет перекладывают ответственность друг на друга.

- В администрации нам говорят, что на очистку пруда нет денег, в минэкологии – то, что муниципалитет не выполняет те требования ведомства, которые можно выполнить и без финансовых вложений. И справедливости ради надо заметить, что к администрации Благовещенска претензии обоснованы. Элементарно очистить береговую линию от мусора она могла бы.

Сейчас приуфимское территориальное управление минэкологии РБ проводит административное расследование.

— По его итогам будут выданы предписания об устранении выявленных нарушений, – сообщили в пресс-службе минэкологии. – Виновные лица будут привлечены к административной ответственности. Устранение этих нарушений является необходимым условием проведения работ по экологической реабилитации водного объекта.Только после ликвидации источников загрязнения министерство приступит к разработке необходимой документации.

Общественники однако не уверены, что проблема сдвинулась с мертвой точки.

- Если чиновникам выпишут конкретные штрафы, если будут реальные наказания, тогда, возможно, дело и пойдет, - считает Жуков. – Если же этого не будет, все останется, как есть.