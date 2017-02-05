Выборы мэра: польза или вред

Разиф АБДУЛЛИН

Дискуссия на эту тему прошла в Уфе.

Фото: Разиф Абдуллин

В уфимском «Азимут-отеле» прошел «круглый стол» на тему «Необходимость введения прямых выборов мэра Уфы и глав районов Республики Башкортостан». Хотя по-настоящему «круглым» назвать его сложно, поскольку противников введения прямых выборов мэра в зале не наблюдалось, да и сами столы были расставлены буквой «П». Получилось обсуждение аргументов, почему такие выборы нужны.

Барабашу нашли замену

Организатор «круглого стола» Андрей Потылицын сразу же выразил сожаление, что нет представителей альтернативной точки зрения, к которым он причислил Владимира Барабаша, бывшего сотрудника городской администрации, ныне директора Фонда развития городских проектов. На пустующее место за столом тут же попросился один из участников, которому не хватило места в зале.

- Можно я вместо отсутствующего Барабаша? – спросил он.

В зале засмеялись: «Можно и на место Барабаша».

Первым слово дали юристу Виталию Буркину. Тот донес такую мысль: в федеральном законодательстве теоретически народ может выбрать мэра (если это установят в регионе местным законом), но вот отозвать его уже не сможет. С места уточнили, что в Башкирии был проведен референдум (в 2005 году – прим.), из-за которого прямые выборы мэра стали невозможны.

В Башкирии все перевернули

В дискуссии принимала участие бывший мэр города Королев (там расположен наукоград – прим.) Елена Логвиненко. Она-то и внесла ясность в формулировки.

- За положение дел в городе несет ответственность глава муниципального образования, глава Совета - высшее должностное лицо, - сказал она.

В нашем случае – это председатель городского Совета (сейчас Валерий Трофимов - прим). А тот, кто возглавляет городскую администрацию и по сути является наемным работником, - это сити-менеджер (сейчас Ирек Ялалов – прим.).

- У нас сити-менеджер к губернатору не мог пойти, глава Совета с ним общался, - уточнила Логвиненко.

В Башкирии все давно привыкли, что главное лицо в городе или районе – это глава администрации. Совет города или района – зачастую просто декоративный орган, который принимает решения, нужные администрации. Тем самым полностью перевернута система местного самоуправления.

Елена Логвиненко предложила подумать над такой идеей: пусть сити-менеджер Уфы назначается по прежней схеме, а вот глав семи районов Уфы пусть выбирает население на прямых выборах. Впрочем, эта идея особой поддержки в зале не нашла.

Выборы за один рубль

Аргументы в пользу прямых выборов мэра Уфы и глав районов и городов высказал представитель АНО «В защиту прав избирателей «Голос» Ренат Факиев. Он сделал это методом «от противного».

По действующей схеме глава администрации города или района в Башкирии напрямую гражданами не выбирается. Люди сначала выбирают депутатов в Совет, избранные депутаты назначают половину конкурсной комиссии, которая производит отбор кандидатов на эту важную должность, затем депутаты голосуют. Вторую половину конкурсной комиссии назначает глава Башкирии.

- Отсутствие профессионалов и учет лояльности при отборе стимулируют коррупционность, - так по-научному выразился Ренат Факиев, говоря о минусах «невыборов». - Выборы всегда полезны, ибо они – школа и для избирателей, и для управленца. Кроме того, с помощью выборов формируется гражданская культура, ответственность, стимулируются процессы локальной и государственной идентичности. Наконец, публичный управленец, не умеющий убеждать и отстаивать, в том числе во время выборов, - обычно плохой управленец.

Факиев посчитал, что выборы мэра стоят примерно 40 миллионов рублей, если же поделить это время на всех горожан и на срок управления городом, то право выбора мэра обходится каждому уфимцу в 1 рубль в месяц. Это к вопросу о дороговизне демократии, пояснил он.

- Без прямых выборов увеличивается протестное настроение, падает доверие к власти, снижается управляемость территорией, усиливается деградация власти, которая рискует стать безответственной, - упрямо перечислял аргументы докладчик. – Назначенный мэр меньше отстаивает интересы своего муниципалитета, чем избранный.

Почему же при всем при этом выборы мэров в стране не практикуются? На этот вопрос попыталась дать ответ Елена Логвиненко, она работала в администрации Королева и при прямых выборах, и при конкурсной системе.

- Система власти отражает то, как устроена система межбюджетных отношений, - пояснила она. – Чьи деньги, тот и пытается контролировать их использование.

Не секрет, что львиная доля бюджетных денег концентрируется в федеральном центре, затем - в регионах, а на уровень местного самоуправления достаются совсем уж крохи. И та же Уфа получает деньги и из республиканской, и из федеральной казны, хотя налоги на своей территории собирает немалые.

- Если дело пойдет в пользу самостоятельности местных бюджетов, то и к системе прямых выборов мэров придут, - сделала вывод бывший мэр Королева. – А сейчас местный уровень – самый нищий.

О честных выборах речи пока нет

Ушатом холодной воды можно назвать короткую реплику Валиахмета Бадретдинова, члена «Справедливой России», председателя коллегии РОО «Аркадаш».

- Мы лишены права избирать, – сказал он. – Даже если добьемся прямых выборов глав администраций, то все равно их выберут в нашем Белом доме. Потому что у нас выборы проходят с грубейшими фальсификациями. И обидно, что в них участвуют десятки тысяч наших граждан.

Во время дискуссии часто говорили о том, что надо провести референдум о необходимости прямых выборов, и таким образом поменять ситуацию. В частности о создании инициативной группы для проведения такого референдума заявила Лилия Чанышева, представитель «Партии Прогресса».

Но если Бадретдинов прав, то тут никакие прямые выборы не помогут?

Вместо выводов

Если посмотреть на состав участников «круглого стола», а там собрались в основном оппоненты действующей власти, то можно сделать вывод: в оппозицию людей толкает сама власть.

В каждой конкретной ситуации, будь то провал грунта у дома 193/2 на улице Интернациональная (здесь за стихийный сход граждан пытаются оштрафовать на 10 тысяч руб), или протесты в микрорайоне «Парковый», где покупатели новых квартир вместо обещанного теннисного корта увидели точечную застройку, или в любой другой – схема одна: чиновники создают проблему, вызывающую недовольство граждан, те пытаются донести свою позицию, власти ее не слышат, со временем создается протестная группа граждан, которая рано или поздно находит поддержку только в оппозиции.

Нет диалога – создается почва для протеста. Нет выборов – нет диалога. Замкнутый круг?