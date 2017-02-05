До закрытия окна осталось секунд: Закрыть
6 февраля, понедельник
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Выборы мэра: польза или вред

Разиф АБДУЛЛИН // 05.02.2017
Дискуссия на эту тему прошла в Уфе.

Фото: Разиф Абдуллин

В уфимском «Азимут-отеле» прошел «круглый стол» на тему «Необходимость введения прямых выборов мэра Уфы и глав районов Республики Башкортостан».  Хотя по-настоящему «круглым» назвать его сложно, поскольку противников введения прямых выборов мэра в зале не наблюдалось, да и сами столы были расставлены буквой «П». Получилось  обсуждение аргументов, почему такие выборы нужны.

Барабашу нашли замену

Организатор «круглого стола» Андрей Потылицын сразу же выразил сожаление, что нет представителей альтернативной точки зрения, к которым он причислил Владимира Барабаша, бывшего сотрудника городской администрации, ныне директора Фонда развития городских проектов. На пустующее место за столом тут же попросился один из участников, которому не хватило места в зале.

- Можно я вместо отсутствующего Барабаша? – спросил он.

В зале засмеялись: «Можно и на место Барабаша».  

Первым слово дали юристу Виталию Буркину. Тот донес такую мысль: в федеральном законодательстве теоретически народ может выбрать мэра (если это установят в регионе местным законом), но вот отозвать его уже не сможет. С места уточнили, что в Башкирии был проведен референдум (в 2005 году – прим.), из-за которого прямые выборы мэра стали невозможны.

В Башкирии все перевернули

 В дискуссии принимала участие бывший мэр города Королев (там расположен наукоград – прим.) Елена  Логвиненко. Она-то  и внесла ясность в формулировки.

- За положение дел в городе несет ответственность глава муниципального образования, глава Совета - высшее  должностное лицо, - сказал она.

 В нашем случае –  это председатель городского Совета (сейчас Валерий Трофимов - прим). А тот, кто  возглавляет городскую администрацию и по сути является наемным работником, - это сити-менеджер (сейчас Ирек Ялалов – прим.).

- У нас сити-менеджер к губернатору не мог пойти,  глава Совета с ним общался, - уточнила Логвиненко.

В Башкирии все давно привыкли, что  главное лицо в городе или районе – это глава администрации. Совет города или района – зачастую просто декоративный орган, который принимает решения, нужные администрации.  Тем самым полностью перевернута система местного самоуправления.

Елена Логвиненко предложила подумать над такой идеей: пусть сити-менеджер Уфы назначается по прежней схеме, а вот глав семи районов Уфы пусть выбирает население на прямых  выборах. Впрочем, эта идея особой поддержки в зале не нашла.

Выборы за один рубль

Аргументы в пользу прямых выборов мэра Уфы и глав районов и городов высказал представитель АНО «В защиту прав избирателей «Голос» Ренат Факиев. Он сделал это методом «от противного».

По действующей схеме глава администрации города или района в Башкирии напрямую гражданами не выбирается. Люди сначала выбирают депутатов в Совет, избранные депутаты назначают половину конкурсной комиссии, которая  производит отбор кандидатов на эту важную должность, затем депутаты голосуют. Вторую половину конкурсной комиссии назначает глава Башкирии.

- Отсутствие профессионалов и учет лояльности при отборе стимулируют коррупционность, - так по-научному выразился Ренат Факиев, говоря о минусах «невыборов».  - Выборы всегда полезны, ибо они – школа и для избирателей, и для управленца. Кроме того, с помощью выборов формируется гражданская культура, ответственность, стимулируются процессы локальной и государственной идентичности. Наконец, публичный управленец, не умеющий убеждать и отстаивать, в том числе во время выборов, - обычно плохой управленец.

Факиев посчитал, что выборы мэра стоят примерно 40 миллионов рублей, если же поделить это время на всех горожан и на срок управления городом, то право выбора мэра обходится каждому уфимцу в 1 рубль в месяц. Это к вопросу о дороговизне демократии, пояснил он.

- Без прямых выборов увеличивается протестное настроение, падает доверие к власти, снижается управляемость территорией, усиливается деградация власти, которая рискует стать безответственной, - упрямо перечислял аргументы докладчик. – Назначенный мэр меньше отстаивает интересы своего муниципалитета, чем избранный.

Почему же при всем при этом выборы мэров  в стране не практикуются? На этот вопрос попыталась дать ответ Елена Логвиненко, она работала в администрации Королева и при прямых выборах, и при конкурсной системе.

- Система власти отражает то, как устроена система межбюджетных отношений, - пояснила она. – Чьи деньги, тот и пытается контролировать их использование.

Не секрет, что львиная доля бюджетных денег концентрируется в федеральном центре, затем  - в регионах, а на уровень местного самоуправления достаются совсем уж крохи. И та же Уфа получает деньги и из республиканской, и из федеральной казны, хотя налоги на своей территории собирает немалые.

- Если дело пойдет в пользу самостоятельности местных бюджетов, то и к системе прямых выборов мэров придут, - сделала вывод бывший мэр Королева. – А сейчас местный уровень – самый нищий.

О честных выборах речи пока нет

Ушатом холодной воды можно назвать короткую реплику Валиахмета Бадретдинова, члена «Справедливой России», председателя коллегии РОО «Аркадаш».

- Мы лишены права избирать, – сказал он. – Даже если добьемся прямых выборов глав администраций, то все равно их выберут в нашем Белом доме. Потому что у нас выборы проходят с грубейшими фальсификациями. И обидно, что в них участвуют десятки тысяч наших граждан.

Во время дискуссии часто говорили о том, что надо провести референдум о необходимости прямых выборов, и таким образом поменять ситуацию. В частности о создании инициативной группы для проведения такого референдума заявила Лилия Чанышева, представитель «Партии Прогресса».

Но если Бадретдинов прав, то тут никакие прямые выборы не помогут?

Вместо выводов

Если посмотреть на состав участников «круглого стола», а там собрались в основном оппоненты действующей власти, то можно сделать вывод: в оппозицию людей толкает сама власть.

В каждой конкретной ситуации, будь то провал грунта у дома 193/2 на улице Интернациональная (здесь за стихийный сход граждан пытаются оштрафовать на 10 тысяч руб), или протесты в микрорайоне «Парковый», где покупатели новых квартир вместо обещанного теннисного корта увидели точечную застройку, или в любой другой – схема одна: чиновники создают проблему, вызывающую недовольство граждан, те пытаются донести свою позицию,  власти ее не слышат, со временем создается протестная группа граждан, которая рано или поздно находит поддержку только в оппозиции.

Нет диалога – создается почва для протеста. Нет выборов – нет диалога. Замкнутый круг?

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

04.02.2017
Уфимцы обеспокоены экскурсиями на «самую высокую крышу Уфы»
Предприимчивый житель города организовал экскурсию на крышу недостроенной высотки.

03.02.2017
В Башкирии повесили табличку для слепых пешеходов
Управляющая компания повесила ее вместо уборки.

02.02.2017
«Честные выборы» в Уфе: фальсификаторов разыскивают по видео
Уже готовы 20 видеофрагментов с доказательствами махинаций.

02.02.2017
В Башкирии Федерации хоккея дали 20 дней на устранение недостатков
Пока федерация не может проводить официальные соревнования.

02.02.2017
В Башкирии прокуратура отменила порядка 50 тысяч постановлений местных советов
Они были приняты с нарушением законодательства.

02.02.2017
Уфимцам в Шакше ежедневно приходится рисковать жизнью - СМИ
Дети и взрослые вынуждены ходить прямо по проезжей части.

01.02.2017
Глава Карелии скоро уйдет в отставку – «Новые Известия»
И это не последняя такая новость.

01.02.2017
В Нефтекамске чиновник сам себе выделил землю
Общественники передали обращение заместителю министра минземимущества.

01.02.2017
Жителям Уфы посоветовали зимой открывать окна, чтобы не было плесени
История с жильем, куда переселили горожан по решению суда, приняла неожиданный поворот.

01.02.2017
Уфимцы просят Хамитова сохранить самый крупный лимонарий в России
Петицию подписали уже более 6 тысяч человек.

01.02.2017
В Башкирии судимым хотят запретить возглавлять общественные организации
Депутаты Госсобрания разработали соответствующий законопроект.

01.02.2017
В Башкирии в январе политические партии снизили свою активность - Михайличенко
Институт региональной экспертизы провел анализ работы партий на местах в январе.

31.01.2017
Прокурор Хайбуллинского района Башкирии разобрался в конфликте интересов
Он признал решение комиссии администрации района принятым не в соответствии с требованиями закона.

31.01.2017
Православная организация угрожает уфимским кинотеатрам из-за фильма "Матильда"
СМИ публикуют текст письма от организации «Христианское Государство – Святая Русь».

31.01.2017
Выборы в Госсобрание Башкирии пройдут по новой схеме
«Единая Россия» будет отбирать своих кандидатов через сито праймериз.

31.01.2017
Как в Сибае молодой депутат свои обещания выполнил
Из предвыборного проекта родилось общественное движение.

31.01.2017
В Башкирии взнос члена «Единой России» составил 55 рублей в год
Константин Толкачев считает, что это сумма крайне мала.

31.01.2017
«Единороссов» в Башкирии будет 100 тысяч - Толкачев
Такую задачу поставил сегодня на заседание регионального политсовета секретарь регионального отделения партии.

30.01.2017
Уфимка записала второе видеообращение к мэру Уфы из-за снега
Она сделала ряд предложений, чтобы сделать работу служб прозрачной.

  
ФОТОФАКТ
В Уфе на детской площадке огромная ветка рухнула под тяжестью снега

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"