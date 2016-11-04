Следком возобновил дело против Рифата Шайхутдинова - Дождь

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Депутат Госдумы, выбранный в Башкирии, вновь попал в поле зрения следкома.

Телеканал «Дождь» сообщил, что следственный комитет России возобновил уголовное дело против депутата Госдумы от партии «Гражданская платформа» Рифата Шайхутдинова.

Это следует из ответа прокураторы Москвы на обращение бывшего префекта Северного округа Олега Митволя, сообщает телеканал и напоминает историю вопроса.

Уголовное дело против Шайхутдинова возбудили в 2004 году. Тогда его подозревали в преднамеренном банкротстве Главного агентства воздушных сообщений гражданской авиации (ГАВС) — государственного унитарного предприятия, занимавшего в 2000 году 6-е место в мире по объемам продажи авиатранспортных услуг. У агентства было 6 тысяч 500 касс в России и еще в 30 странах мира, но когда Шайхутдинов возглавлял агентство (с 1998 по 2003 год), оно стало банкротом.

К моменту возбуждения уголовного дела Шайхутдинов избрался в Госдуму от ЛДПР и получил депутатскую неприкосновенность. В 2011 году главное управление Следственного комитета по Москве прекратило уголовное дело о банкротстве ГАВС в связи с истечением сроков давности. Но теперь «указанное решение руководителем следственного органа в порядке ст. 39 УПК РФ отменено», — говорится в ответе ведомства Митволю.

- Дело было прекращено по истечению срока давности незаконно, ведь в 2011 году, когда следователь принял такое решение, прошло всего восемь лет с момента банкротства, а срок давности по таким преступлениям составляет 10 лет. Чувствую, что не обошлось без коррупционной составляющей, — сообщил телеканалу Митволь.

Столичный следственный комитет прекратил уголовное дело в декабре 2011 года - как раз в тот момент, когда закончились полномочия Думы и бывший депутат лишился иммунитета.

Напомним, что теперь Рифат Шайхутдинов избран депутатом Госдумы по Нефтекамскому избирательному округу в Башкирии, причем «Единая Россия» в этом округе не выставляла своего кандидата. В партии власти это объясняли желанием увеличить представительство непарламентских партий в Госдуме. Таким образом теперь следственным органам вновь придется просить Госдуму лишить депутата неприкосновенности.

Митволь рассчитывает на то, что нижняя палата даст добро расследованию.

- По делу Шайхутдинова уже были осуждены и вышли на свободу двое его подельников — Ибрагим Сулейманов и Татевос Суринов, таким образом, ему нужно инкриминировать создание организованной преступной группы, срок давности по которой составляет 15 лет, - считает он.