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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии прокуратура обязала отремонтировать мост за полгода

Разиф АБДУЛЛИН // 04.11.2016
Суд вынес решение в отношении администрации Гафурийского района.

Фото: dorinfo.ru

Прокурор Гафурийского района после проверки обращения местного жителя о ненадлежащем состоянии бесхозного моста обратился в суд с требованием восстановить мост, сообщили в прокуратуре Башкирии.

Металлический мост соединяет село  Белое Озеро с селами Табынское и Дмитриевка. Как установили в ходе проверки, он был серьезно поврежден во время весеннего паводка, местами проржавел, и разрушилось его дорожное покрытие. По заключению специалистов, его использование было опасным как для водителей, так и для пешеходов. А дети не могли добраться до села Белое Озеро на школьном автобусе и  на учебу шли пешком.

Мост никому не принадлежал,  а районная администрация не принимала никаких мер по постановке бесхозяйного объекта на учет и его ремонту.

Вот и пришлось районному прокурору обращаться в суд.

- Суд согласился с доводами прокуратуры и обязал местные власти отремонтировать мост в 6-месячный срок, - сообщили в прокуратуре. - Реальное исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

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