4 ноября, пятница
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Кугарчинском районе отправили в отставку главу администрации

Разиф АБДУЛЛИН // 04.11.2016
Депутаты районного Совета сделали это со второй попытки.

Фото: personarb.ru

Кадровая революция в отдельно взятом районе Башкирии. Депутаты районного Совета во второй раз отправили главу администрации Кугарчинского района Фарита Мусина  в отставку, сообщает Proufu.ru.

Ранее, 7 октября, такое решение депутатов провалилось. Хотя 10 из 16 депутатов проголосовали за отставку Мусина и назначение на должность главы районной администрации его заместителя Рустама Кильсенбаева. Однако в тот же день в район прибыли сотрудники администрации главы Башкортостана, включая заместителя руководителя Рамила Дильмухаметова. Делегация местного Белого дома сумела убедить депутатов переголосовать и вернуть Мусина на должность. Что и произошло на следующий день.

Но в среду, 2 ноября, депутаты вновь вернулись к этому вопросу. И на внеочередном заседании районного Совета они временно передали полномочия главы заместителю Михаилу Чижкову.

Издание цитирует  открытое обращение, в котором за день до этого заседания депутаты призвали Мусина добровольно оставить пост главы администрации:

- Кредит доверия населения к Вам как к главе района иссяк полностью, так как на сегодняшней день район находится в тупиковой ситуации, и это стало происходить с первого дня прихода Вас на должность главы. Вы как руководитель уже не в состоянии не то чтобы руководить районом, Вам нельзя даже доверить любую другую руководящую должность, так как Вы не можете найти общий язык ни с кем кроме нескольких сотрудников администрации.

Напомним, в конце сентября неизвестные ограбили дом главы районной администрации Фарита Мусина и избили его жену. Преступники ворвались в дом, нанесли несколько ударов супруге чиновника и похитили около пяти тысяч рублей. О завершении расследовании этого дела пока не сообщалось.

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

03.11.2016
Журналисты предложили сэкономить 400 миллионов депутатам гордумы Москвы
Такая экономия выйдет, если они согласятся пересесть на такси.

03.11.2016
Уфимка обратилась к Элле Памфиловой из-за «кражи» 300 голосов
Отношение к наблюдателям в УИК № 216 она сравнила с тем, как Америка относится к России.

03.11.2016
В Башкирии люди ходят по мосту, который может обрушиться в любой момент
Люди ходят по шатающейся неосвещенной конструкции.

02.11.2016
В Уфе жители после капремонта труб страдают от потопа фекалий
Жители обращаются в городские службы, но они им не помогают.

01.11.2016
Автоперевозчики вновь пожаловались антимонопольщикам на мэрию Уфы
Предприниматели считают, что конкурс на распределение городских маршрутов не соответствует закону.

01.11.2016
В Башкирии фермер требует субсидии на убойный цех
Местные власти утверждают, что помогли, чем могли, но ему этого мало.

01.11.2016
ЦИК Башкирии из-за нарушений на выборах уволил семь председателей УИК
При этом по мнению ЦИК РБ, нарушений, способных повлиять на итоги выборов, не выявлено.

01.11.2016
В Башкирии всё-таки нашли нарушения на выборах
Член ЦИК России Евгений Шевченко: Результаты выборов под сомнение не ставятся.

01.11.2016
Элла Памфилова: Необходимо вскрыть все факты нарушений на выборах
Глава Центризбиркома России заявила, что особое внимание комиссия уделяет и ситуации в Башкирии.

31.10.2016
Рустэм Хамитов теряет позиции в Кремлевском рейтинге
Журнал «Профиль» прогнозирует вероятность отставки губернаторов.

31.10.2016
В Уфе состоится акция против живодеров
Активисты призывают присоединиться к ней всех неравнодушных.

31.10.2016
Священник о гей-параде в Уфе: Это болячка, которую нужно ликвидировать
Протоиерей Виктор Иванов прокомментировал скандальную акцию.

31.10.2016
В правительстве Башкирии подтвердили наличие заявки по гей-параду
Заявители получат ответ в установленный законом срок.

31.10.2016
Центризбирком России не закончил проверку в Башкирии
Об этом сообщил член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

31.10.2016
Проверка слуха: в Уфе 11 ноября пройдет гей-парад
По предварительной информации, акция будет несанкционированной.

31.10.2016
Башкирия = «Башнефть» плюс/минус 25 процентов
Нужно ли республике сохранить региональный пакет акций?

30.10.2016
Рустэм Хамитов посетил итальянскую сыроварню в Башкирии
Он обсудил поставки молока, освоение новой продукции и вопросы реализации сыров.

28.10.2016
В Туймазах жителей выселяют из дома, не давая жилья взамен
Собственник здания выставил дом на продажу и доказал в суде, что это служебное помещение.

28.10.2016
Павла Качкаева и Ингу Юмашеву закрепили за Уфой
Их попросили наладить тесные контакты со своими территориями

5-Я КОЛОНКА

Публицист Шамиль Валеев рассуждает о взаимоотношениях государства и творческой личности.

ФОТОФАКТ
Уфимские моржи открыли сезон

© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"