В Кугарчинском районе отправили в отставку главу администрации

Разиф АБДУЛЛИН

Депутаты районного Совета сделали это со второй попытки.

Фото: personarb.ru

Кадровая революция в отдельно взятом районе Башкирии. Депутаты районного Совета во второй раз отправили главу администрации Кугарчинского района Фарита Мусина в отставку, сообщает Proufu.ru.

Ранее, 7 октября, такое решение депутатов провалилось. Хотя 10 из 16 депутатов проголосовали за отставку Мусина и назначение на должность главы районной администрации его заместителя Рустама Кильсенбаева. Однако в тот же день в район прибыли сотрудники администрации главы Башкортостана, включая заместителя руководителя Рамила Дильмухаметова. Делегация местного Белого дома сумела убедить депутатов переголосовать и вернуть Мусина на должность. Что и произошло на следующий день.

Но в среду, 2 ноября, депутаты вновь вернулись к этому вопросу. И на внеочередном заседании районного Совета они временно передали полномочия главы заместителю Михаилу Чижкову.

Издание цитирует открытое обращение, в котором за день до этого заседания депутаты призвали Мусина добровольно оставить пост главы администрации:

- Кредит доверия населения к Вам как к главе района иссяк полностью, так как на сегодняшней день район находится в тупиковой ситуации, и это стало происходить с первого дня прихода Вас на должность главы. Вы как руководитель уже не в состоянии не то чтобы руководить районом, Вам нельзя даже доверить любую другую руководящую должность, так как Вы не можете найти общий язык ни с кем кроме нескольких сотрудников администрации.

Напомним, в конце сентября неизвестные ограбили дом главы районной администрации Фарита Мусина и избили его жену. Преступники ворвались в дом, нанесли несколько ударов супруге чиновника и похитили около пяти тысяч рублей. О завершении расследовании этого дела пока не сообщалось.