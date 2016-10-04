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Главу следкома в Башкирии назначат в ноябре – источник// 04.10.2016
Источник Медиакорсети сообщил, что назначение нового руководителя следственного комитета Башкирии вновь откладывается.
Фото: Кристина Дейнеко
Источник Медиакорсети сообщил, что назначение нового руководителя следственного комитета РФ по РБ в очередной раз откладывается. Ранее сообщалось, что нового руководителя представят коллективу в первой декаде октября.
- Я был сегодня на приеме в следственном комитете, - рассказал Медиакорсети осведомленный источник. – Там мне сообщили, что назначение нового руководителя следкома состоится во второй декаде ноября.
Напомним, сейчас в ранге исполняющего обязанности возглавляет следственный комитет в Башкирии первый заместитель руководителя Рим Габдуллин. Главный следователь региона Алексей Касьянов ушел в отставку еще в июне 2015 года, получается, что следственный комитет возглавляется руководителем с приставкой и.о. вот уже более 15 месяцев.
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