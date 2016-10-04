Главу следкома в Башкирии назначат в ноябре – источник

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Источник Медиакорсети сообщил, что назначение нового руководителя следственного комитета Башкирии вновь откладывается.

Фото: Кристина Дейнеко

Источник Медиакорсети сообщил, что назначение нового руководителя следственного комитета РФ по РБ в очередной раз откладывается. Ранее сообщалось, что нового руководителя представят коллективу в первой декаде октября.

- Я был сегодня на приеме в следственном комитете, - рассказал Медиакорсети осведомленный источник. – Там мне сообщили, что назначение нового руководителя следкома состоится во второй декаде ноября.

Напомним, сейчас в ранге исполняющего обязанности возглавляет следственный комитет в Башкирии первый заместитель руководителя Рим Габдуллин. Главный следователь региона Алексей Касьянов ушел в отставку еще в июне 2015 года, получается, что следственный комитет возглавляется руководителем с приставкой и.о. вот уже более 15 месяцев.