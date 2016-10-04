|
4 октября, вторник
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В интернете начался сбор подписей по случаю смерти парня из Башкирии в армии// 04.10.2016
Петиция будет направлена министру обороны России Сергею Шойгу.
В интернете начался сбор подписей за расследование факта смерти 20-летнего Вильдана Абдульманова в сентябре этого года. Молодой человек проходил службу в армии в военной части номер 18 в городе Брянске. 26 сентября его нашли повешенным. Парень был родом из деревни Тляумбетово Кугарчинского района Башкирии. Родственники не верят, что это было самоубийство и требуют проведения расследования.
- При осмотре тела были ссадины на руках, поперек горла справа глубокий порез (нам сказали,что таким образом произвели вскрытие), - пишет автор петиции, сестра Вильдана Эльвира. - На волосистой части головы при пальпации чувствовались гематомы как при побоях. На тыльной стороне руки синяки, отсутствие двух ногтевых пластинок на фалангах пальцев. Спина синего цвета, сломаны 2 ребра.
Как утверждает родственница молодого человека, у него были конфликты с военнослужащами части. Кроме того матери Вильдана с чужого телефонного номера приходило сообщение с просьбой выслать деньги.
Буквально за два дня петицию уже подписали более двух тысяч человек. Она будет направлена министру обороны России Сергею Шойгу.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
04.10.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
В Башкирии пенсионерка в доме престарелых нашла себе молодого жениха
04.10.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии планируют сократить 10 тысяч больничных коек
04.10.2016 // ХРОНОГРАФ
Фотофакт: Сгоревшая многоэтажка в Уфе пять дней спустя
04.10.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
В уфимском кинотеатре соберутся любители комиксов
04.10.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Точка неполной сборки
04.10.2016 // СЕГО ДНЯ
Самолет из Уфы экстренно приземлился в Москве
21.09.2016 // ПОЛЕЗНО
Где в Уфе едят VIPы?
5-Я КОЛОНКА
В споре о мечети явным образом столкнулись старая и новая Башкирия, считает уфимский публицист.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте