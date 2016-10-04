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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В интернете начался сбор подписей по случаю смерти парня из Башкирии в армии

Наталья КУЗНЕЦОВА // 04.10.2016
Петиция будет направлена министру обороны России Сергею Шойгу.

В интернете начался сбор подписей за расследование факта смерти 20-летнего Вильдана Абдульманова в сентябре этого года. Молодой человек проходил службу в армии в военной части номер 18 в городе Брянске. 26 сентября его нашли повешенным. Парень был родом из деревни Тляумбетово Кугарчинского района Башкирии. Родственники не верят, что это было самоубийство и требуют проведения расследования.

-  При осмотре тела были ссадины на руках, поперек горла справа глубокий порез (нам сказали,что таким образом произвели вскрытие),  - пишет автор петиции, сестра Вильдана Эльвира. - На волосистой части головы при пальпации чувствовались гематомы как при побоях. На тыльной стороне руки синяки, отсутствие двух ногтевых пластинок на фалангах пальцев. Спина синего цвета, сломаны 2 ребра.

Как утверждает родственница молодого человека, у него были конфликты с военнослужащами части. Кроме того матери Вильдана с чужого телефонного номера приходило сообщение с просьбой выслать деньги.

 Буквально за два дня петицию уже подписали более двух тысяч человек. Она будет направлена министру обороны России Сергею Шойгу.

 

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