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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Бывший замглавы Уфы Никитин потребовал дополнительного следствия

Наталья КУЗНЕЦОВА // 04.10.2016
Бывший первый заместитель главы мэра Уфы Владислав Никитин направил заявление в прокуратуру.

Фото: Наталья Кузнецова

Бывший первый замглавы мэра Уфы Владислав Никитин обратился в прокуратуру Октябрьского района Уфы с просьбой учесть, как велось следствие по его уголовному делу. Об этом он сообщил сегодня журналистам  в Уфе.

По мнению Никитина, в ходе расследования дела по отчуждению участка на аэродроме «Забельский» были допущены многочисленные нарушения. В числе главных из них – подделка важных документов.

- В деле фигурируют два варианта свидетельства о регистрации участка, - пояснил Никитин журналистам. – По одному  длина взлетно-посадочной полосы составляет 1,5-1,8 тысяч метра, на другом характеристики уменьшены до 750-ти.  Полоса была вспахана совхозом «Алексеевский еще в 2008 году. В отсутствии взлетно-посадочной полосы и иных объектов аэродромного  хозяйства земельный участок не может считаться аэродромом. 

Следствие, по словам Никитина, вопрос о размере участка следствие вывело в отдельное производство. Это, как он считает, недопустимо.

- Как так можно, давайте значит человека осудим, а потом разберемся (в размерах участка – прим.ред.) – возмутился Никитин.

Адвокат Никитина Юлай Давлетов добавил, что в целом считает, что доказательства следствия противоречивы. Он также заявил, что Никитин не мог причинить ущерб государству, так как являлся не государственным, а муниципальным чиновником. Что касается города, то, как дали понять Никитин и его адвокат, он от продажи участка в аренду только выиграл.

- Участок был продан с аукциона по цене 55 рублей за квадратный метр, - заявил Никитин. – Для сравнения: Затон-Восточный ушел за шесть рублей за квадратный метр. Что касается моей выгоды, то если бы я хотел, я бы подобрал себе лучший участок, а не тот, что без коммуникаций и в затопляемой зоне. Хуже участок еще поискать надо!

 

 

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