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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Уфимцы обеспокоены экскурсиями на «самую высокую крышу Уфы»

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 04.02.2017
Предприимчивый житель города организовал экскурсию на крышу недостроенной высотки.

В редакцию «Медиакорсети» обратилась жительница дома по улице Менделеева, 128/1.  Она рассказала, что предприимчивый уфимец организовал экскурсии на крышу их 21-этажного недостроенного дома.

Как ранее сообщала «Медиакорсеть»,  строительство этого дома должно было закончится еще в 2010 году, но в эксплуатацию сдали только несколько секций, а центральная секция «Д» со шпилем и секция «Л» до сих пор не достроены.

По словам уфимки, туда ходит много подростков, несмотря на то, что там очень опасно.

В социальных сетях есть группа, в которой предлагается экскурсии на крышу этого дома (скриншот есть в распоряжении редакции).

В группе много отзывов о данной «экскурсии». Приведем  некоторые из них:

- Побывали недавно с девушкой на этой крыше. Всем остались очень довольны. Доступ действительно цивилизованный, карабкаться никуда не пришлось. Вид открывается прекрасный, ночью рядом светится колесо обозрения у Иремеля, высота приличная (мы были на 16 этаже, можно было еще на 5-6 подняться). Самое оно пофоткаться, на свидание сходить, всем советую!

 - Была на крыше с друзьями. Никаких проблем не было. Поднялись без каких-либо затруднений. Всё было супер. Спасибо.

-  Спасибо за добрый прием ! Вполне неожиданно было для нас с девушкой получить столько эмоций за 15 минут общения! Но мы до сих пор не поняли, для чего вы это делаете. Вообще спасибо за точку ) Мы отлично провели время, романтика зашкаливала.

«Медиакорсеть» связалась с «организатором» этих экскурсий. Он рассказал о том, что сейчас на крышу пока попасть нельзя,  так как зима. По его словам, попасть на эту крышу можно будет, как только сойдет снег. Стоимость составляет – 500 руб.

Как сообщил «Медиакорсети» блогер Владимир Скрипник, организатор «экскурсий» на эту крышу известен тем, что не так давно залез на мечеть Ар-рахим. 

Возникает вопрос: в то время как в стране растет количество детских суицидов, в нашем городе вот так просто можно попасть на крышу 21 этажного дома. Неужели так сложно повесить замок и не пускать туда детей? Кто должен отвечать за безопасность, если застройщик ООО ПХК «Меркурий» уже несколько лет находится в стадии банкротства: инвестор - ЖСК «Жилой дом №128/1 по ул. Менделеева» или МУП «Центр недвижимости», которому передали право на строительство этого дома, или кто еще?

Ниже вы можете посмотреть видео с такой «экскурсии».

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