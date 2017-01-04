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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Про дома около карстового провала в Уфе сняли видеоклип

Наталья КУЗНЕЦОВА // 04.01.2017
Авторы ролика сравнили ситуацию с сюжетом известного фильма «Дурак».

Общественное движение «Открытая Россия» разместило в соцсетях видеоролик о проблеме жителей домов 193, 193/1 и 193/2 на улице Интернациональной.

В видеоклипе проводится прямая аналогия с известным российским фильмом «Дурак», в котором главный герой пытается спасти жильцом аварийного общежития, но наталкивается на равнодушие чиновников.

Напомним, жители домов попали в сложную ситуацию после того, как в конце октября прошлого года около дома 193/2 произошел провал грунта, и под землю фактически в одно мгновение ушел автомобиль Лада Калина. Теперь люди опасаются, что их дома могут уйти под землю. Они даже выходили на несанкционированный митинг, но местные власти не только не стремятся помочь, но и планируют привлечь активистов к административной ответственности.

Читатели Медиакорсети могут сами посмотреть видеоролик.

 

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