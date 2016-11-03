Журналисты предложили сэкономить 400 миллионов депутатам гордумы Москвы

Разиф АБДУЛЛИН

Такая экономия выйдет, если они согласятся пересесть на такси.

Фото: duma.mos.ru

«Новые Известия» посчитали, какая сумма планируется на аренду автомобилей с водителями для московских депутатов, и решили предложить городской думе более экономичный вариант.

Сейчас в бюджете московского парламента на 2017-18 годы планируется потратить 458 млн руб на аренду служебного транспорта. Если вместо служебного транспорта депутаты гордумы Москвы воспользуются услугами такси, то экономия на этой статье расходов за два года может превысить 400 млн руб, посчитали в издании.

Правда, большинство депутатов, к которым обратился журналист «Новых Известий» отказались от ответов на вопрос об экономии на этой статье «в связи с большой загруженностью». И только один из депутатов Леонид Зюганов (внук Геннадия Зюганова) вроде согласился с постановкой проблемы:

- Позиция нашей фракции – в условиях жестокого кризиса и тяжелых экономических санкций и в принципе в ситуации, которая происходит у нас на международной арене, я с большим удовольствием пересяду на общественный транспорт.

Как выяснили в издании, депутатский корпус из 45 человек будут обслуживать 48 автомобилей бизнес-класса, 10 машин из эконом-разряда и 1 микроавтобус. При этом только 18 депутатов работают в городской думе на постоянной основе.

Журналист «Новых Известий» для сравнения приводит пример из России и Швейцарии. Депутат Верховного совета Хакасии Олег Иванов рассказал, что в столице региона Абакане за председателем городского Совета закреплен автомобиль, и это все. А в Швейцарии, по словам Александра Песке, издателя журнала «Русская Швейцария» ни один депутат городского, кантональных (это областной) и федерального (это Дума) советов не имеют служебного транспорта вовсе. И на работу депутаты добираются на личном либо общественном транспорте.

Журналисты посчитали, во что обойдется Москве транспортное обслуживание депутатов, если бы они пользовались, например, услугами Яндекс-такси. И вот что вышло: Если бы каждый депутат совершал каждый рабочий день по 8 поездок стоимость даже в 1000 рублей, то за два года понадобилось бы всего 22 млн 500 тыс рублей.

- Что в 20,3 раза меньше планируемой суммы в 458 млн рублей на аренду автомобилей для Мосгордумы в 2017-18 годах, - делает вывод издание и предлагает депутатам. - Господа депутаты, не хотите ли сэкономить 437, 5 млн рублей бюджетных денег?