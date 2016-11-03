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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Уфимка обратилась к Элле Памфиловой из-за «кражи» 300 голосов// 03.11.2016
Отношение к наблюдателям в УИК № 216 она сравнила с тем, как Америка относится к России.
Фото: Youtube.com
Наблюдатель на УИК №216 Нурсиля Вагапова записала видеообращение к председателю ЦИК России Элле Памфиловой. Уфимка рассказала о своем опыте участия на выборах в качестве наблюдателя. Она утверждает, что вела подсчет количества пришедших на избирательный участок и ее результат не сходится с официальными итогами голосования 18 сентября.
- Я насчитала 852 человека, - говорит Нурсиля Вагапова. – А в итоговом протоколе была цифра 1176. При этом я не покидала помещение участка, и не могла пропустить 324 человека (разница между ее подсчетами и итоговым протоколом – прим.).
Уфимка в видеообращении просит Эллу Памфилову приехать в Башкирию, чтобы разобраться с ситуацией на УИК № 216, и возбудить дела в отношении виновных и показательно их наказать. Отношение члена УИК № 216 Т. Тимербаевой к наблюдателям она сравнила с отношением Америки к российскому государству.
Напомним, что в Уфе за «нарушения отдельных норм избирательного законодательства» своих должностей лишились главы семи участковых комиссий — № 2, 9, 12 в Демском районе и №214, 216, 247 и 284 в Октябрьском районе Уфы, ранее сообщал «Коммерсант Башкортостан». Выговоры объявлены председателям УИК № 6, 17 и 245. Председателям Демской ТИК Айрату Сулейманову, на действия которого жаловались представители «Яблока», и Октябрьской ТИК Альфизы Салимовой урезаны премии. Хотя ранее ЦИК Башкирии сообщал только о четырех «обоснованных» жалобах.
- Уволив этих председателей, в ЦИК Башкирии сами запутались, ведь как можно уволить за слабые нарушения? – рассуждает один из кандидатов в депутаты в городской Совет Уфы Леонид Бирюков. – Наблюдатели в присутствии члена ЦИК России Сироткина сообщили, например, о большом расхождении (в 324 голоса) между их данными и официальными итогами голосования на УИК № 216. Но нам не дали полностью просмотреть видеозапись, сделанную 18 сентября на этом участке. Чтобы убедиться в фактах нарушений или их отсутствии.
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