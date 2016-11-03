|
3 ноября, четверг
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии люди ходят по мосту, который может обрушиться в любой момент// 03.11.2016
Люди ходят по шатающейся неосвещенной конструкции.
Жители села Ишметово Краснокамского района Башкирии жалуются на очень плохое состояние моста, сообщает телеканал ТНТ-Нефтекамск. Он шатается под ногами и может обрушиться со дня на день. Помимо этого здесь нет освещения.
- Раньше еще хоть у крайнего дома стоял столб, - рассказывает жительница села Тамара Шахматова. – И относительно лучи падали на мост. Как поменяли эту электросеть, столб отсюда сняли, и с той поры в доме никто не проживает, столб не ставится, мост не освещается.
Районная администрация по телефону сообщила журналистам, что ремонт моста назначен на следующий год. Однако получить уточняющий комментарий не удалось.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
03.11.2016 // 5-Я КОЛОНКА
Творчество по госзаказу - реальность или фантазия
03.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Башкирские селекционеры научились размножать смородину в пробирке
03.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Уфимка обратилась к Элле Памфиловой из-за «кражи» 300 голосов
03.11.2016 // ХРОНОГРАФ
В Уфе ученые куриный помет превратили в корм для рыб
03.11.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Передача детского телеканала «Тамыр» вышла в финал «ТЭФИ – Регион»
03.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии ЭСКБ направила 1500 исков в суд на должников
5-Я КОЛОНКА
Публицист Шамиль Валеев рассуждает о взаимоотношениях государства и творческой личности.
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте