В Башкирии люди ходят по мосту, который может обрушиться в любой момент

Наталья КУЗНЕЦОВА

Люди ходят по шатающейся неосвещенной конструкции.

Жители села Ишметово Краснокамского района Башкирии жалуются на очень плохое состояние моста, сообщает телеканал ТНТ-Нефтекамск. Он шатается под ногами и может обрушиться со дня на день. Помимо этого здесь нет освещения.

- Раньше еще хоть у крайнего дома стоял столб, - рассказывает жительница села Тамара Шахматова. – И относительно лучи падали на мост. Как поменяли эту электросеть, столб отсюда сняли, и с той поры в доме никто не проживает, столб не ставится, мост не освещается.

Районная администрация по телефону сообщила журналистам, что ремонт моста назначен на следующий год. Однако получить уточняющий комментарий не удалось.