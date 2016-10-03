Видеоскандал: в Башкирии участкового избили коллеги?

Злата ЗУКОВИЧ

К РЕН ТВ обратился участковый, который обвиняет собственное руководство в жестоком избиении.

Сегодня телеканал РЕН ТВ показал в новостях видеозапись, на которой якобы зафиксирован случай избиения участкового одного из отделений полиции Башкирии. На видео мужчина в форме говорит о том, что его душили и просит отпустить его в больницу. Видеозапись сделал его коллега.

Как сообщается в телесюжете, участковый после этого случая провел на больничном 20 дней.

"Как говорит главный герой ролика, все материалы в Следственный комитет принесли как раз участники потасовки, - сообщается на официальном сайте телеканала. - Но после проведенной проверки возбуждать уголовное дело якобы не стали. Даже не опросили пострадавшего". Телеведущий сообщил, что редакция направила запрос в МВД по Башкирии, где, возможно, саму видеозапись еще не видели.