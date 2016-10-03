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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Видеоскандал: в Башкирии участкового избили коллеги?// 03.10.2016
К РЕН ТВ обратился участковый, который обвиняет собственное руководство в жестоком избиении.
Сегодня телеканал РЕН ТВ показал в новостях видеозапись, на которой якобы зафиксирован случай избиения участкового одного из отделений полиции Башкирии. На видео мужчина в форме говорит о том, что его душили и просит отпустить его в больницу. Видеозапись сделал его коллега.
Как сообщается в телесюжете, участковый после этого случая провел на больничном 20 дней.
"Как говорит главный герой ролика, все материалы в Следственный комитет принесли как раз участники потасовки, - сообщается на официальном сайте телеканала. - Но после проведенной проверки возбуждать уголовное дело якобы не стали. Даже не опросили пострадавшего". Телеведущий сообщил, что редакция направила запрос в МВД по Башкирии, где, возможно, саму видеозапись еще не видели.
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