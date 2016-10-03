В Уфе жители обратились в мэрию из-за отложенного на семь лет новоселья

Наталья КУЗНЕЦОВА

В Главархитектуре города говорят, что в настоящий момент не могут ничего изменить.

Покупатели квартир пятиэтажки на улице Пугачева уже семь лет не могут получить свое жилье. Недобросовестный застройщик давно осужден. Но дом не достроен. Сейчас люди готовы найти нового инвестора и вложить дополнительные средства, только бы достроить дом. Для этого необходимо изменить назначение участка, однако городские власти этого не делают.

Строительство пятиэтажки на улице Пугачева началось еще в 2009 году. Застройщик «Стан д арт» оказался недобросовестным. Стройка была признана незаконной, директор компании осужден, приговор приведен в исполнение. Однако своего жилья люди так и не получили. Хотя часть дома была заселена, никаких документов на квартиры гражданам так и не выдали.

— У нас договоры не долевого участия, а соинвестирования, - пояснила Медиакорсети лидер инициативной группы граждан Оксана Ященко. – Но мы готовы достроить дом за свой счет, найти нового инвестора. Все, что нам нужно – это изменить назначение земельного участка. Он предназначен для индивидуального жилищного строительства, а нужно многоэтажного. Который год мы бьемся во все инстанции, но никто нам не отвечает. Мы не просим ничего, мы просто хотим, чтобы на нашу проблему обратили внимание. Ведь здесь не нужны средства, не нужны дотации – нужно просто по-человечески оценить ситуацию и рассмотреть вопрос по земле и домам на этом участке.

Однако городские власти утверждают, что все не так просто. И просто понимания ситуации здесь недостаточно. Процесс изменения назначения земельного участка – процесс трудный и долгий.