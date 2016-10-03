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3 октября, понедельник
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Стали известны имена тех, кто будет отбирать кандидата на пост мэра Уфы// 03.10.2016
Глава Башкирии включил в состав комиссии руководителя своей администрации.
Фото: Кристина Дейнеко
Еще три человека включены в состав комиссии, которая будет отбирать кандидатов на пост главы администрации Уфы. Она состоит из шести членов, половину из них назначает горсовет, вторую глава Башкирии.
По сообщению издания «Коммерсант Уфа» Рустэм Хамитов своим распоряжением включил в состав комиссии руководителя своей администрации Сергея Молчанова, руководителя управления по общественно-политическому развитию Даниля Азаматова и первого заместителя министра ЖКХ республики Юрия Кислицина.
Ранее городской совет озвучил свои фамилии – это почетный гражданин города Равиль Бикбаев, депутат уфимского горсовета Филюс Ишбулатов и депутат Госсобрания республики Елена Родина.
Заседание конкурсной комиссии по допуску кандидатов к конкурсу пройдет 7 октября. Из числа представленных комиссией кандидатур депутаты горсовета впоследствии выберут нового главу администрации Уфы.
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