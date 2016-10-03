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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе чиновники объяснили, почему ветерана убрали из очереди на жилье// 03.10.2016
В отделе районной администрации утверждают, что он просто вовремя не обратился в суд.
В администрации Октябрьского района Уфы прокомментировали ситуацию о ветеране, которого сняли с учета в очереди на жилье. Как сообщала Медиакорсеть, бывший военный Юрий Шиховец потерял право на бесплатную квартиру и компенсацию от минобороны из-за того, что в 90-е годы вовремя не уехал из Украины. В районной администрации дали понять, что в сложившейся ситуации мужчина виноват сам.
- Получается, что в 90-е мы поставили его в очередь, изначально было нарушением, но тогда еще Соглашение между странами СНГ (ограничивающее период для выезда с Украины до конца 1994 года – прим.ред.) не было ратифицировано, - пояснила главный специалист отдела по учету и оформлению жилья Расима Даутова. – Теперь же когда начали наводить порядок, нужно было подать заявление в суд, который мог решить, что ему город должен предоставить жилье. Об этом я ему (Шиховцу – прим.ред.) говорила еще в прошлом году, но он этого не сделал. Второй такой ветеран, который у нас числится в районе, получил такое решение суда, и в итоге мы ему предоставили жилье. Шиховца же мы были вынуждены снять с учета по требованию военного коммисариата республики.
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