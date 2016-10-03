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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Уфе жилое здание может обвалиться из-за сырости

Разиф АБДУЛЛИН // 03.10.2016
Об этом заявляют жители дома в Черниковке.

Фото: Youtube.com

В Уфе дом по адресу Борисоглебская 5, по мнению его жителей, может обвалиться, причиной тому может послужить сырость, которая образовалась на одной из стен, передает ресурс «Бажин-фактор».

Жильцы считают, что все дело в неисправности водопровода, который соединяется с душевым отсеком, который закрыли. На данный момент здесь работает только женский душ. Раньше это здание было общежитием, однако жильцы его приватизировали, но кухня и душевые у них остались общими, согласно планировки здания. Теперь, когда в ситуацию вмешалась депутат Госсобрания РБ Руфина Шагапова, ситуация стала достоянием общественности.

Туалеты на Борисоглебской, 5 существуют не на каждом этаже. От сырости и постоянных протеков воды часть внутренних конструкций здания, по словам жильцов, обвалилась. После этого и закрыли женскую душевую. Попасть туда  съемочной группе не удалось. Во время съемок в коридоре не работал свет, именно этим можно объяснить темноту. Капитальный ремонт здания давно не проводили, но обещают провести электропроводку. Дело в том, что в помещении общим помещением для кухни никто не пользуется, так как большинство жильцов поставили себе в комнаты электрические плитки, что дает ощутимую нагрузку на электросеть, протянутую в 69 году. Из-за этого часто происходят пожары.

Теперь, когда в ситуацию вмешалась депутат Госсобрания РБ Руфина Шагапова, ситуация стала достоянием общественности. На видео снято, как жильцы общаются с депутатом.

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