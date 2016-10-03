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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

На Рамзана Кадырова готовилось покушение - «Новая газета»

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 03.10.2016
В одной из резиденций главы Чечни была заложена взрывчатка.

Фото: kremlin.ru

В Чечне за всю историю правления Рамзана Кадырова готовилось самое масштабное на него покушение.  Об этом в своей публикации пишет «Новая газета».

В начале нынешнего  лета  из Чечни, по разным источникам, стали поступать сведения  о задержаниях сразу нескольких десятков человек.   С привычными уже рейдами против салафитов эти задержания ничего общего не имели. Связь с боевиками тоже отпадала: в Чечне уже давно не существует настолько активного подполья.

Все источники «Новой газеты» оперировали словом «заговор». Информация в самой республике тщательно скрывалась, что типично для всех реальных покушений на Кадырова. Но даже отрывочные  факты свидетельствовали пусть и о неудачной, но самой масштабной за всю историю правления Рамзана Кадырова попытке. Покушение, по сведениям издания, готовилось  в селе Беной, в резиденции, в которой обычно останавливается Кадыров, когда приезжает в высокогорное село, считающееся малой родиной всех беноевцев. В резиденции была заложена взрывчатка, у самих заговорщиков изъяли целый арсенал  серьезного новейшего оружия. (Этот факт подтвердил «Новой газете» человек, непосредственно участвовавший в обысках.)

Заговор был раскрыт случайно. Все источники «Новой» сходятся в том, что информацию о заговорщиках, предположительно, выдал двоюродный брат руководителя администрации главы региона Ислама Кадырова — Валид.

По одной из версий, его номер был получен в ходе исследования телефонов двух террористов, погибших 9 мая на КПП-138 на въезде в Грозный (один из них подорвался, второго ликвидировали прикомандированные сотрудники МВД Башкирии). По другой версии, Валид выкрал у своего брата  секретный номер телефона главы Чечни и передал его кровным врагам Рамзана — Ямадаевым.

Сам Валид является по одной линии родственником Кадыровых, по другой — Ямадаевых. Он давно вхож в ближайшее окружение, о чем свидетельствуют фотографии с главой Чечни в его инстаграме. 19 мая аккаунт valid513 был деактивирован, о судьбе самого Валида в Чечне ходят мрачные слухи.

Как пишет «Новая газета» глава Чечни, несмотря на свой брутальный  имидж,  уязвим, как ни один другой российский политик. Ни у кого нет таких угроз, таких вызовов и таких врагов. 

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