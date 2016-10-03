В Уфе ветерана лишили жилья из-за того, что он служил на Украине

Наталья КУЗНЕЦОВА

Пожилого человека исключили из очереди, ссылаясь на документ 90-х годов.

Ветеран военный службы Олег Шиховец из Уфы подал в суд на администрацию Октябрьского района города. Его возмутило то, что чиновники вычеркнули его из очереди на получение жилья. Основанием для этого стало то, что он в начале 90-х годов проходил службу на Украине и не успел переехать в Россию до конца так называемого «переходного» периода.

Олегу Петровичу – 60 лет, он выходец из Киева, жил и служил там до середины 90-х годов. С распадом Советского союза решил перехать вместе с супругой на ее родину – в Уфу.

— Всем нам военным было предложено выбрать, гражданином какой страны быть, - рассказал он Медиакорсети. – Я выбрал Россию, гражданином Украины не стал, присягу ей не давал. Однако из-за бюрократических проволочек уехать в Уфу удалось только в 1995 году.

Опоздание по срокам для Олега Петровича впрочем не создало больших проблем в Уфе. Здесь он получил гражданство и в 1996 году встал в очередь на получение жилья. Жилья за двадцать лет ему так никто и не дал, но в очереди он числился. Однако весной этого года администрация Октябрьского района Уфы неожиданно исключила его из списка. Основанием для этого стало соглашение между странами СНГ, по которому бы установлен "переходный" период для всех желающих уехать в Россию - до конца 1994 года.

- Узнал я об этом, можно сказать, случайно, - продолжает Олег Петрович. – В сентябре пришла смс-ка от банка о зачислении меньшей суммы, чем обычно. Оказалось, что военный комиссариат лишил меня компенсации за съем жилья. Еще в апреле была какая-то ревизионная комиссия минобороны, но меня никто не уведомил. А когда я обратился в администрацию, выяснилось, что меня еще и из очереди на жилье вычеркнули.

Бывший военный глубоко возмущен действиями чиновников. Он подал иск в Октябрьский районный суд, в котором требует восстановления своих прав.

- Сейчас я, как и раньше, живу на съемной квартире, с 1995 года это длится, постоянно работаю, чтобы была возможность хоть где-то жить, - возмущается мужчина. – Но раньше хоть компенсация была и надежда получить жилье, а теперь - ничего. Самое главное, что я такой не один. Двадцать лет ничего не проверяли, все платили, и в одно мгновение все изменилось!