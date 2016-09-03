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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии начали преследовать людей за их гражданскую позицию

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 03.09.2016
Житель Стерлибашевского района пострадал за учебники и политические взгляды

В попытке угодить республиканской власти местные чиновники и местная полиция порой доходят до абсурда. К нам в редакцию обратился житель села Стерлибашево, руководитель одного из сельхозпроизводственных кооперативов Радик Каримов. Он пострадал из-за своей гражданской позиции и политических взглядов.

- 30 августа я принимал участие на встрече кандидата в депутаты Госдумы Раиля Сарбаева с жителями Стерлибашевского района в нашем местном доме культуры, так как принял для себя решение поддерживать его кандидатуру, - рассказал в телефонном разговоре с нами Радик Каримов. – В тот же день я узнал, что в нашей Янгурчинской школе нет необходимых учебников для первоклассников. С этой проблемой я обратился к главе администрации района – Фануру Туктарову. Он обещал решить эту проблему. Однако за день до начала учебного года учебники так и не пришли, и я позвонил  заместителю главы Альбине Суфьяновой и объяснил ситуацию. В этот же день вечером она мне позвонила и обещала 1 сентября  обеспечить первоклассников необходимым учебным материалом. Однако утром в школу вмвместо учебников приехали участковый Булат Туктаров и его непосредственный начальник Раиль Галиакберов и обвинили меня в организации публичного (массового) мероприятия в школе 1 сентября в 11.00 и вручили предупреждение о недопустимости нарушения закона при организации публичного мероприятия. При этом сказали, вот, мол, не надо было ходить поддерживать Сарбаева, проблем же потом не оберешься.

Радик Каримов до сих пор находится в недоумении. В школу  на праздники он пришел по приглашению педагогического коллектива, как руководитель сельскохозяйственного кооператива и как отец своего  сына - первоклассника. А его обвинили в организации какого - то митинга. Кстати, по словам Каримова, вместе, с представителями полиции был человек в штатском, который ходил и выяснял у родителей, не было ли в школе каких – либо политических мероприятий. Праздник руководителю сельхозпредприятия испортили, что он даже в сердцах уехал из школы, но потом вернулся. При этом за его машиной зачем-то следовали два экипажа ГИБДД.

- Я потом звонил главе района и его заместителю, чтобы узнать в чем причина такого отношения ко мне.  Они клялись и божились, что не в курсе и сами поражены таким отношением ко мне со стороны полиции. А начальник ОМВД России по Стерлибашевскому району подполковники полиции И.С. Кульсарин в телефонном разговоре сказал, что ими был получен сигнал и они были обязаны отреагировать. Однако причины и основания обвинения мною так и  не были получены, - сказал Радик Каримов. – Мы же вроде живем в демократическом обществе, и каждый человек волен иметь разные политические взгляды. Получается, что в нашей республике инакомыслие запрещено.

После этого он обратился в партию «Справедливая Россия». На основании заявления Каримова руководитель регионального отделения партии Константин Шагимуратов отправил свое заявлении в адрес прокурора Башкирии, в котором просит дать оценку приведенным фактам, привлечь виновных к ответственности и оградить Радика Каримова от давления.

Медиакорсеть проследить и расскажет чем закончилась эта нелепая, но вполне показательная ситуация перед выборами в Башкирии. 

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