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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии начали преследовать людей за их гражданскую позицию// 03.09.2016
Житель Стерлибашевского района пострадал за учебники и политические взгляды
В попытке угодить республиканской власти местные чиновники и местная полиция порой доходят до абсурда. К нам в редакцию обратился житель села Стерлибашево, руководитель одного из сельхозпроизводственных кооперативов Радик Каримов. Он пострадал из-за своей гражданской позиции и политических взглядов.
Радик Каримов до сих пор находится в недоумении. В школу на праздники он пришел по приглашению педагогического коллектива, как руководитель сельскохозяйственного кооператива и как отец своего сына - первоклассника. А его обвинили в организации какого - то митинга. Кстати, по словам Каримова, вместе, с представителями полиции был человек в штатском, который ходил и выяснял у родителей, не было ли в школе каких – либо политических мероприятий. Праздник руководителю сельхозпредприятия испортили, что он даже в сердцах уехал из школы, но потом вернулся. При этом за его машиной зачем-то следовали два экипажа ГИБДД.
После этого он обратился в партию «Справедливая Россия». На основании заявления Каримова руководитель регионального отделения партии Константин Шагимуратов отправил свое заявлении в адрес прокурора Башкирии, в котором просит дать оценку приведенным фактам, привлечь виновных к ответственности и оградить Радика Каримова от давления.
Медиакорсеть проследить и расскажет чем закончилась эта нелепая, но вполне показательная ситуация перед выборами в Башкирии.
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