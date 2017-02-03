В Башкирии повесили табличку для слепых пешеходов

Злата ЗУКОВИЧ

Управляющая компания повесила ее вместо уборки.

В Стерлитамаке управляющая компания ООО «Башжилиндустрия Плюс» вместо уборки тротуара возле дома по адресу улица Нахимова, 1а установила предупреждающую табличку, сообщает «Бажин-фактор». В результате людям приходится идти по проезжей части.

Изображение указывает путь прямо на проезжую часть, где ездят автомобили. По этой дороге ходят работники «Низковольтэлектро», большая часть которых инвалиды, в том числе инвалиды по зрению. Заместитель директора предприятия Айрат Гумеров просит расчистить дорогу для пешеходов, которым не добраться до работы с той же легкостью, что и зрячим.