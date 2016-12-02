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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Суд признал незаконным назначение директора «дочки» ФЖС// 02.12.2016
Все сделки и решения, совершенные после этого назначения, могут быть оспорены
Фото: boards.sarbc.ru
18-ый Арбитражный аппеляционный суд оставил в силе решение башкирского суда о незаконности ряда решений учредителей «Дирекции капитального строительства» (ДКС ФЖС РБ). Эта «дочка» Фонда жилищного строительства находится сейчас в стадии банкротства. В суд обратился второй соучредитель ДКС – компания «Спецстрой». Его недовольство вызвало назначение на должность директора ДКС Романа Гусева. Как считают в «Спецстрое», он совершил ряд сделок, которые привели ДКС к банкротству.
Проблемы в ДКС ФЖС РБ начались в августе 2015 года. Тогда в ДТП погиб бывший совладелец (10 процентов акций - прим.ред.) и директор компании Алексей Баталов. В тот же день по инициативе Фонда жилищного строительства было проведено внеочередное собрание учредителей ДКС. На нем было принято решение перераспределить долю Баталова в пользу ДКС, а на должность руководителя назначить одного из сотрудников компании Романа Гусева.
«Спецстрой», владеющий 49 процентов акций ДКС, на этом собрании не присутствовал. Как пояснил представитель компании, был нарушен порядок уведомления о его проведении: письмо пришло через день после проведения собрания. Соучредитель обратился в суд, и в августе этого года решения о перераспределении 10-процентной доли и назначении нового директора были признаны недействительными. Однако за это время Гусев успел совершить ряд сделок, которые вызвали недовольство «Спецстроя».
В декабре 2015 года в отношении ДКС ФЖС РБ была введена процедура банкротства. Фонд жилищного строительства вошел в реестр кредиторов с самой большой суммой, свыше 350 миллионов рублей. В июне этого года фонд, обладая правом решающего голоса, как самый крупный кредитор, проголосовал за введение в ДКС процедуры конкурсного производства.
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