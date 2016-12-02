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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Нефтекамске власти пытались отсрочить выделение жилье сироте

Наталья КУЗНЕЦОВА // 02.12.2016
Администрация получила отказ, но пока не сообщает, выделит ли квартиру.

Фото: misanec.ru

Городской суд Нефтекамска вынес решение по делу о предоставлении жилья 20-летней сироте Кристине Слепцовой. Местная администрация пыталась добиться отсрочки, хотя ранее девушка выиграла другой  процесс, и ей должны были дать квартиру до конца года. Однако чиновники получили отказ: суд не удовлетворил их заявление и обязал предоставить девушке жилье в срок.

- Оглашение было 30 ноября, - рассказала Медиакорсети Кристина Слепцова. – Им (администрации города – прим.ред.) отказали в отсрочке. То есть теперь получается, что жилье они мне должны дать в течение месяца, так как согласно первому решению меня должны были включить в список получателей на 2016 год. После того как решение было принято, я позвонила в администрацию, в жилищный отдел начальнику. Себе под нос что-то бормочет и всё.

С корреспондентом Медиакорсети в администрации Нефтекамска также пообщаться отказались.

- Если вы запрос сделаете, мы ответим, - заявил начальник жилищного отдела администрации Марат Ахметов в ответ на вопрос, когда будет исполнено решение суда.

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