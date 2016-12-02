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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии молодые депутаты выступили против своих старших коллег// 02.12.2016
Ассоциация молодых депутатов просит не менять порядок безвозмездного выделения земли многодетным семьям
Ассоциация молодых депутатов Башкирии направила официальное обращение в Госсобрание республики с просьбой отклонить законопроект, согласно которому многодетные семьи, имеющие земельный участок с правом возведения жилого дома и регистрации проживания в нем, не могут претендовать на безвозмездное выделение земли.
Резонансный законопроект был рассмотрен на заседании координационного совета Ассоциации в городе Октябрьский и также вызвал напряженную дискуссию.
- В случае, если законопроект будет принят, семьи со средним достатком, которые количественно преобладают в нашей стране, лишатся возможности улучшить свои жилищные условия, - пояснил председатель Ассоциации Владимир Яковлев. - К примеру, семья из 5 человек, имеющая в собственности дом площадью 65 кв.м., а значит больше 12 кв.м. на одного члена семьи, не относится к категории нуждающихся и, соответственно, не сможет претендовать на бесплатный участок.
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