В Башкирии молодые депутаты выступили против своих старших коллег

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Ассоциация молодых депутатов просит не менять порядок безвозмездного выделения земли многодетным семьям

Ассоциация молодых депутатов Башкирии направила официальное обращение в Госсобрание республики с просьбой отклонить законопроект, согласно которому многодетные семьи, имеющие земельный участок с правом возведения жилого дома и регистрации проживания в нем, не могут претендовать на безвозмездное выделение земли.

Резонансный законопроект был рассмотрен на заседании координационного совета Ассоциации в городе Октябрьский и также вызвал напряженную дискуссию.

- Сегодня по закону бесплатный земельный участок для строительства жилья предоставляется всем: семьям, имеющим ребенка инвалида, малоимущим, молодым и многодетным семьям без исключения. Принятие законопроекта разделит население на 2 полярные категории: "очень состоятельные" и "нуждающиеся", - считает депутат городского поселения город Белебей Владимир Якушин.

- В случае, если законопроект будет принят, семьи со средним достатком, которые количественно преобладают в нашей стране, лишатся возможности улучшить свои жилищные условия, - пояснил председатель Ассоциации Владимир Яковлев. - К примеру, семья из 5 человек, имеющая в собственности дом площадью 65 кв.м., а значит больше 12 кв.м. на одного члена семьи, не относится к категории нуждающихся и, соответственно, не сможет претендовать на бесплатный участок.