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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Уфе жители после капремонта труб страдают от потопа фекалий

Наталья КУЗНЕЦОВА // 02.11.2016
Жители обращаются в городские службы, но они им не помогают.

Капитальный ремонт труб в доме на проспекте Октября 93/3 в Уфе обернулся для его жителей большой проблемой. Теперь подвал заливает фекальными массами, и люди вынуждены терпеть неприятные запахи. Управляющая компания и «Уфаводоканал», по их словам, оперативно последствия канализационных потопов не устраняют.

Капремонт был проведен летом этого года. Но буквально за несколько месяцев подвал заливало фекалиями уже пять раз. По словам жителей, это происходит из-за засора канализационного колодца. Помимо этого, отверстие в фундаменте дома, через которое выходит канализационный выход, должным образом не герметизировано. Городские службы активных мер по устранению проблем, как утверждают жители, не предпринимают. Хотя по нормам СанПин последствия таких аварий должны ликвидировать в течение суток. В последний раз, 30 октября, никто и вовсе не приехал на вызов.

— При четырех предыдущих затопах  подвала  нашего дома аварийная ситуация  в колодце устранялась МУП «Уфаводоканалал»  лишь через несколько дней, - пишет одна из жительниц дома в жалобе в госкомитет по жилищному и строительному надзору. - А последствия затопа устранялись  ЖЭУ-28 только после впитывания  сточных вод в грунт подвала путем посыпания хлоркой оставшегося слоя  фекалий.  От едкого сильного запаха хлорки страдали и задыхались жители дома, и особенно жители первого подъезда, под которым находится эпицентр затопа. После такой обработки фекалии не удаляются ЖЭУ, а продолжают лежать на грунте подвала.

В районном УЖХ  ситуацию не прокомментировали, сославшись на занятость руководства. В "Уфаводоканал" направлен официальный запрос.



 

 

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