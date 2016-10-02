Рустэм Хамитов: Фонд «Урал» самостоятельно должен достроить соборную мечеть на проспекте Юлаева в Уфе

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Власти Башкирии не собираются вмешиваться в вопросы финансирования и строительства религиозного сооружения

Фонд «Урал» имеет возможности самостоятельно продолжать возведение объекта, ответил в интервью агентству ТАСС на форуме «Сочи-2016» глава республики Рустэм Хамитов.

Напомним, что ранее первый президент Башкирии и глава фонда «Урал» Муртаза Рахимов, обратился к нынешнему главе региона с предложением о сотрудничестве. В письме, опубликованном на сайте Благотворительного фонда «Урал», говорилось, что организация готова продолжить финансирование строительства Соборной мечети в Уфе, если Рустэм Хамитов посодействует в урегулировании разногласий с заказчиком строительства Духовным управлением мусульман Башкирии (ДУМ РБ). Всего на строительство соборной мечети фонд «Урал» уже потратил около 1,5 млрд рублей. Поводом конфликта с ДУМ РБ послужило нецелевое использование благотворительных средств, его нежелание отказаться от использования дорогостоящих импортных материалов, а также устранить конфликт интересов с застройщиком