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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Рустэм Хамитов: Фонд «Урал» самостоятельно должен достроить соборную мечеть на проспекте Юлаева в Уфе// 02.10.2016
Власти Башкирии не собираются вмешиваться в вопросы финансирования и строительства религиозного сооружения
Фонд «Урал» имеет возможности самостоятельно продолжать возведение объекта, ответил в интервью агентству ТАСС на форуме «Сочи-2016» глава республики Рустэм Хамитов.
Напомним, что ранее первый президент Башкирии и глава фонда «Урал» Муртаза Рахимов, обратился к нынешнему главе региона с предложением о сотрудничестве. В письме, опубликованном на сайте Благотворительного фонда «Урал», говорилось, что организация готова продолжить финансирование строительства Соборной мечети в Уфе, если Рустэм Хамитов посодействует в урегулировании разногласий с заказчиком строительства Духовным управлением мусульман Башкирии (ДУМ РБ). Всего на строительство соборной мечети фонд «Урал» уже потратил около 1,5 млрд рублей. Поводом конфликта с ДУМ РБ послужило нецелевое использование благотворительных средств, его нежелание отказаться от использования дорогостоящих импортных материалов, а также устранить конфликт интересов с застройщиком
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