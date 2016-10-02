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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Рустэм Хамитов: Фонд «Урал» самостоятельно должен достроить соборную мечеть на проспекте Юлаева в Уфе

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 02.10.2016
Власти Башкирии не собираются вмешиваться в вопросы финансирования и строительства религиозного сооружения

Фонд «Урал» имеет возможности самостоятельно продолжать возведение объекта, ответил в интервью агентству  ТАСС на форуме «Сочи-2016» глава республики Рустэм Хамитов.

Напомним, что ранее первый  президент Башкирии и глава фонда «Урал» Муртаза Рахимов, обратился к нынешнему главе региона с предложением о сотрудничестве. В письме, опубликованном на сайте Благотворительного фонда «Урал», говорилось, что организация готова продолжить финансирование строительства Соборной мечети в Уфе, если Рустэм Хамитов посодействует в урегулировании разногласий с заказчиком строительства Духовным управлением мусульман Башкирии (ДУМ РБ). Всего на строительство соборной мечети фонд «Урал» уже потратил около 1,5 млрд рублей.  Поводом конфликта с ДУМ РБ послужило нецелевое использование благотворительных средств, его нежелание отказаться от использования дорогостоящих импортных материалов, а также устранить конфликт интересов с застройщиком

- Мы это письмо получили, отправили в проработку по всем инстанциям. Могу сказать следующее: бюджетных денег на этой стройке не будет, а внебюджетные деньги также запланированы на несколько лет вперед, - отметил Рустэм Хамитов. - В республике планируется строительство многих не менее важных объектов. Фонд «Урал» имеет возможности продолжать строительство. Есть вопросы, связанные с взаимодействием фонда с Духовным управлением мусульман республики, но когда имеющиеся острые углы сгладятся, стройка продолжится. Сейчас возможности фонда «Урал» решить проблемы не исчерпаны. Сегодня нет необходимости республике вмешиваться ни в вопросы финансирования, ни в вопросы организации работ на этом объекте, - сказал глава Башкирии в интервью агентству ТАСС.

 

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