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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Уфе дом Махнинова не включили в реестр объектов культурного наследия// 02.09.2016
Помимо этого здание исключено из перечня выявленных памятников архитектуры.
Фото: archdefence-ufa.livejournal.com
Бывший дом мещанина Махнинова по улице Аксакова, 18 не включили в реестр объектов культурного наследия. Приказ министра культуры Башкирии Амины Шафиковой опубликован на интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что объект не включен в реестр на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы от 27 июня этого года. Более того, его исключают также из перечня выявленных объектов культурного наследия.
— Моя оценка этого самая негативная, потому что это здание - образец деревянного зодчества Уфы начала XX века, - заявил «Медиакорсети» лидер общественного движения «Архзащита» Владимир Захаров. – Почва для этого решения была подготовлена еще в прошлом году, когда в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС работники коммунальных служб сбили с дома все украшения и выкрасили его в серый цвет. У меня есть информация, что застройщик, который ведет строительство на прилегающем участке на словах согласился отреставрировать объект, но не хочет вкладываться в разработку охранной зоны. Поэтому есть вероятность того, что такое решение минкультуры было принято, чтобы сохранить дом. Но как будет на самом деле никто, конечно, не знает.
Получить комментарий министерства культуры на момент выхода публикации не удалось.
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