Соберут ли в Башкирии нужный урожай на выборах в Госдуму

Рустэм БАШКИРЦЕВ

Способен ли Рустэм Хамитов обеспечить нужный процент «Единой России» - мнения.

Фото: Кристина Дейнеко

Аграрии Башкирии завершают уборку зерновых с богатым урожаем – намолочено более 3 миллионов тонн зерна. Но какой урожай голосов соберут политические партии в Башкирии по итогам выборов депутатов Госдумы России 18 сентября, нам еще только предстоит узнать. Между тем выборная компания уже преподнесла немало интриг.

Праймериз в Башкирии

Выборы в Госдуму России в Башкирии сразу пошли по странному сценарию. Все началось с праймериз «Единой России», когда ряд СМИ республики опубликовали прогноз по итогам предварительного голосования. Правда, глава Башкирии Рустэм Хамитов дистанцировался от праймериз партии, членом Высшего Совета которой он является. Хотя административная машина работала по полной и голоса на предварительном голосовании подсчитали как надо, в списки победителей праймериз «Единой России» попали только угодные власти республики кандидаты.

Со списками, похоже, случился конфуз. Один активных членов ОНФ, руководитель одного из проектов организации Виктор Климов по итогам праймериз занял лишь 11-е место. По неподтвержденным данным Климов является одним из ближайших соратников первого заместителя руководителя администрации президента России Вячеслава Володина, и 11-е место в партийном списке вряд ли являлось проходным для действующего депутата Госдумы. И здесь начинается самое интересное. Съезд «Единой России» утверждает региональный список в Башкирии, где Виктор Климов находится на том же 11 месте. Однако уже в зарегистрированном ЦИК РФ списке он перемещается на 9 место. Странные метаморфозы произошли со списком единороссов по пути в центризбирком страны.

Кстати, только на съезде в Москве башкирские единороссы узнали о том, что в Нефтекамском округе они остались без своего кандидата, впервые в истории. По выражению руководителя регионального отделения партии Константина Толкачева, это «был жест доброй воли».

Сюрпризы перед выборами

Список «Единой России» в Башкирии по традиции возглавил руководитель региона. В начале Рустэм Хамитов взялся за дело, засучив рукава. 8 июля на партийной конференции глава республики ругает оппонентов и СМИ.

- Наши оппоненты уже сейчас занимаются огульной критикой того, что делается в республике, раздают голословные, ничем не подкреплённые обещания, пытаются спровоцировать скандалы. Эти выпады, публикации в средствах массовой информации направлены даже не против власти, а против простых людей – тружеников республики, - ставит в один ряд «Единую Россию» с населением Башкирии глава региона. А потом, отвечая на вопросы журналистов, прямо заявляет, что «будет делать всё, чтобы победа «Единой России» была по-настоящему убедительной и большой».

Партийцы, воодушевленные и окрыленные словами своего башкирского лидера, могут праздновать победу? Но жизнь преподносит свои сюрпризы.

На предвыборную арену выходит давний оппонент Хамитова – экс-премьер министра правительства Башкирии Раиль Сарбаев, который успешно проходит этапы выдвижения и регистрации и включается в активную борьбу в Салаватском округе, где единороссы ставят ему в соперники победителя своих праймериз – главного судебного пристава Зарифа Байгускарова. В других одномандатных округах также появляются достаточно сильные конкуренты кандидатам от партии власти. Коммунисты выдвигают опытных политических бойцов депутата Госдумы Александра Ющенко и вице-спикера Вадима Старова, из небытия в республику возвращается скандальный бывший банкир Рафис Кадыров.

Как обухом по голове всем предстоящим фальсификаторам и привыкшим применять административный ресурс чиновникам на местах звучит заявление председателя ЦИК России Эллы Памфиловой:

- Ни одному нарушителю на любом уровне, будь то губернатор, мэр, глава поселения, председатель комиссии, даром это не пройдет. Их ждет возбуждение уголовных дел, обращение в суды, в прокуратуру, апелляция к Президенту России. Неприкасаемых для нас нет и не будет.

О своей жесткой позиции заявляют и правоохранительные органы, представители которых в приватных разговорах говорят о том, что получены указания из Москвы невзирая на лица бороться с нарушителями выборной кампании. А первый заместитель главы администрации президента России Вячеслав Володин заявляет, что «обеспечение результата через использование политтехнологий и административный ресурс, нежелание осваивать правила публичной политики — вот, что создает питательную среду для дискредитации избирательной системы. Доверие к результатам выборов сегодня намного важнее, чем процентные показатели победившего кандидата или партии. Лучше пусть перевес будет минимальным, но доверие к выборам абсолютным, чем наоборот».

Как в Башкирии услышали новые сигналы из центра

В новых условиях становится понятно, что в случае прямой команды главам администраций районов и городов работать на нужный результат по «Единой России» такая информация рано или поздно выйдет наружу. Председатель ЦИК РБ Хайдар Валеев в интервью одному из СМИ вынужден заявить:

- Нельзя прикрываться неграмотностью, хочу напомнить об уголовной ответственности за нарушения и фальсификации. Членов избирательных комиссий, нарушающих закон, нужно будет привлекать к уголовной ответственности. Посадки будут! Единственное требование к председателям комиссий – работать по закону. Не нужно допускать работы в чьих-то интересах, кому-то угождать, не нужно подставлять коллег и нас всех.

Главы на местах ждут команды, а ее, по информации из наших источников, все нет и нет. Заметны только действия, направленные на борьбу против Сарбаева. В ход идут такие методы – снятие баннеров, отказ в предоставлении мест для встреч с избирателями, вброс информации, порочащей экс-премьер-министра в социальные сети. Однако эти способы дают сбои.

Главы муниципалитетов зачастую, не дождавшись команды от руководства региона, начинают заниматься самодеятельностью. Так в Мелеузе перед приездом Рустэма Хамитова глава местной администрации дает команду снять предвыборные баннеры Раиля Сарбаева, их убирают. Заместитель председателя ЦИК РБ Наиля Алтынова после этого заявляет, что все рекламные конструкции были установлены незаконно, и в Мелеузе, скорее всего, не будет наружной рекламы всех политических партий. Однако команда Сарбаева через несколько дней возвращает все баннеры на места, и они спокойно там висят, правда, их охраняют его сторонники.

Другой пример - из Буздякского района. Местные жители активно протестуют против строительства рядом с их деревнями очередного свинокомплекса (в соседнем Благоварском районе – прим), речь идет о громко заявленном инвестпроекте стоимостью 7 миллиардов. Его активно пиарит сам глава Башкирии. Местное население пишет обращения и собирает 1500 подписей под ним. Но с людьми местные чиновники даже не хотят общаться. Приходится Хамитову на заседании правительства пожурить своих местных глав за неумение работать с людьми и инвесторами. Но реакции на эти слова нет. Главы администраций после такой публичной критики не спешат встречаться с людьми. Жители Буздякского района с горечью рассказывают, что теперь их пытаются обвинить в провокациях и в политическом «шантаже». За кого интересно пойдут голосовать эти люди? Явно не за «Единую Россию», членами которой являются главы администраций Буздякского и Благоварского районов.

Порой доходит просто до смешного. В Стерлибашевском районе одного из жителей, который обратился к главе районной администрации с проблемой нехватки учебников, зачем-то обвинили в организации публичного мероприятия, и 1 сентября по негласному указанию местных чиновников его не хотели пускать в школу. Оказывается, ранее он посмел открыто выступить в поддержку кандидата, не поддерживаемого властью.

В желании угодить власти республики и лично Рустэму Хамитову отличились и общественные организации. Всемирный курултай башкир, который с каждым годом теряет авторитет среди титульной нации республики, проводит форум, на котором открыто выступает в поддержку «Единой России» и одного из ее кандидатов. Однако такая позиция «карманного руководства» ВКБ вызывает открытую критику со стороны многих башкирских общественных организаций, недовольных такой позицией. При этом сам форум проходит в башкирском Зауралье, где за шесть лет правления Хамитова так и не смогли справиться со своими проблемами: закрытыми производствами, отсутствием работы и падением уровня жизни населения. Хотя местные главы стараются, как могут. Грозят закрыть школы или ликвидировать ФАПы, уволить с работы в случае неправильного выбора или открытой поддержки оппозиционных партий или кандидатов. У людей все это вызывает резкое неприятие, и даже робкие учителя, которые составляют костяк участковых избирательных комиссий, начинают роптать. Как грустно заметил по поводу таких фактов применения административного произвола председатель Госсобрания и руководитель башкирских единороссов Константин Толкачев: «Излишняя добросовестность иногда больше вредит, чем ее полное отсутствие».

Команда все еще не поступила?

Пока на местах главы муниципалитетов занимаются предвыборной самодеятельностью, в Уфе напряженно трудится штаб «Единой России». Привычно пытаясь с помощью использования имени Владимира Путина поднять рейтинг партии. При этом у людей это вызывает обратную реакцию, и вполне справедливо они говорят: «Зачем «Единая Россия» опять пытается переложить решение всех своих проблем на президента, с больной головы на здоровую?». При этом, по данным наших источников и по заявлениям Константина Толкачева, в Башкирии партия поставила себе задачу собрать более 65 % голосов избирателей. Смелые планы.

Судя по последним данным социологических опросов, проведенных ВЦИОМ и Левада-центром, в целом по стране рейтинги единороссов падают. В исследовании Левада-центра число тех, кто готов проголосовать за «Единую Россию», за последний месяц сократилось с 39% до 31%. А по данным ВЦИОМ, за партию власти готовы отдать свои голоса чуть более 41%, тогда как в июле эта цифра была на уровне 44%. Политологи считают такое снижение рейтинга не сезонным фактором, а реальным показателем. Действия партии в глазах избирателей выглядят неубедительно, люди не увидели в программе «Единой России» реальных предложений по решению конкретных проблем и рецептов выхода страны из кризиса.

А в Башкирии все ждут команды от главы региона, который оказался между молотом и наковальней. Если он даст сигнал применять административный ресурс, то значит пойдет против воли президента России, заявившего о том, что «выборы в Госдуму должны пройти без нарушений и быть кристально честными, чтобы российские граждане вновь смогли доверять власти». Да еще не факт, что его послушают главы на местах, которые боятся потерять свои насиженные кресла, да и быть фигурантом уголовного выборного дела им вряд ли хочется. С другой стороны, за низкий процент у «Единой России» по голове Рустэма Хамитова тоже не погладят. Политолог Андрей Тихонов считает, что глава Башкирии более уязвим, ведь вероятнее всего именно здесь результаты выборов могут вызвать недовольство центра.

- Никакого защитного зонтика у Хамитова больше нет, - высказывает мнение Андрей Тихонов.

По мнению политолога Константина Калачева, в республике до сих пор не преодолен раскол в так называемой элите, который возник с появлением в регионе в 2010 году нового руководителя Рустэма Хамитова.

- Появление на думских выборах в качестве одного из кандидатов бывшего премьер-министра республики Раиля Сарбаева осложнило ситуацию. Хамитов контролирует далеко не всё. Главы муниципалитетов безусловно повлияют, но не любой ценой. Услышаны сигналы центра или нет - вопрос к руководству республики. В любом случае выборы в Госдуму станут в Башкортостане непростым испытанием для руководителей всех уровней, - считает Константин Калачев.

Политолог Сергей Маркелов в свою очередь уверен, что в стране, и в Башкирии в частности, выбран инерционный сценарий партийной кампании партии власти.

- Интриги, если и есть, то исключительно в одномандатных округах. Все парламентские партии настроены взять свой электорат и свой процент. Реально за сохранение позиций борется только «Справедливая Россия». «Единая Россия» ведёт кампанию централизованную с подавлением местной партийной инициативы. Ставка в идеологии исключительно на эксплуатацию образа Путина. Никаких новых и креативных идеологем не используется. Руководство Башкирии также работает в инерционной парадигме, рассчитывая на традиционное политическое поведение избирателя в республике. Конечно, ожидается и использование административного ресурса. Он тоже характерен для республики. Вообще кампания проходит достаточно тихо, что, безусловно, на руку власти. Результаты выборов в целом предсказуемы и понятны. Ждать чуда не приходится. И даже Сарбаев проиграет единороссу в силу многих причин. Хотя мог сделать отличную кампанию. Но он в принципе не хочет и не понимает сегодняшнюю политику. В том числе и в силу своего реваншистского настроения, - отмечает Сергей Маркелов.

Интересный прогноз по итогам выборов в Госдуму в Башкирии опубликовало всегда осторожное и твердо следующее политической конъюнктуре Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

- Для «Единой России» наиболее сложными остаются Белорецкий и Салаватский округа, - считают в АПЭК. - В обоих главными оппонентами «единороссов» будут «эсеры». В итоге, депутатский корпус от Башкортостана может измениться: «Единая Россия» – 7 депутатов, КПРФ – 2 депутата, «Справедливая Россия» – 2 депутата, ЛДПР – 1 депутат. Негативными факторами могут стать рост протестных настроений населения вследствие падения уровня жизни, а также вмешательство в избирательную кампанию федерального лобби, настроенного против главы Башкортостана Рустэма Хамитова. Мнение эксперта Кампания «Единой России» в Башкирии очень слаба с точки зрения содержания, - считает политолог Аббас Галлямов. - Единороссы даже сами для себя не смогли сформулировать, почему избиратель должен голосовать именно за них. Поэтому в ход идут самые странные аргументы. Например, на первой полосе своей первой агитационной газеты - в материале, задающем тон всей кампании, «Единая Россия» рассказывает избирателю о том, что «партия продемонстрировала почти стопроцентное выдвижение в 193-х избирательных кампаниях всех уровней. В общей сложности будет замещено 1785 депутатских мандатов». Зачем говорить об этом избирателю? Ведь очевидно, что ему это не интересно и не способно его ни в чем убедить. Фраза о количестве замещаемых мандатов - это фраза из бюрократического отчёта, а не агитационного материала и то, что единороссы путают одно с другим, - очень показательно. В партии вообще не думают об избирателе. Там думают только о том, как отчитаться перед вышестоящим начальством. Мол, выпустили газету. Тираж 300 тысяч. Все, задача выполнена.

А странный слоган «Власть начинается с тебя»? С кого «с тебя»? К кому они обращаются? К рядовому жителю Башкирии? Он не считает, что власть начинается с него, поэтому не воспримет это обращение, как адресованное ему. Между властью и подавляющим большинством избирателей лежит колоссальная пропасть отчуждения и игнорировать её, делая вид, что «народ и партия едины», могут только люди, подходящие к выборам абсолютно формально. Они изображают жизнь такой, какой хотят её видеть, а не такой, какой её видит избиратель. Единственный результат такой агитации - это ещё большее отчуждение последнего от политической системы. Он просто в очередной раз убеждается, что политические лозунги никакого отношения к реальной жизни не имеют. Главным проектом кампании «Единой России» в республике стали «Реальные дела». Кандидаты ездят по районам и открывают различные социальные объекты. Расчёт при этом делается на благодарность со стороны избирателей. Мол, мы им построили хоккейную коробку, значит, они за нас проголосуют. Никакой благодарности на самом деле не будет. Это принципиальная методологическая ошибка. Избиратели голосуют за будущее, а не за прошлое. За перспективу, а не за то, что уже сделано. Этот урок в своё время хорошо усвоил Рахимов, который, как мы знаем, открывал объектов в десять раз больше, чем нынешние единороссы, но ничего кроме клички «открывашка» не заслужил. К концу своего правления он пришёл с 30-процентным рейтингом, что в отсутствие сфокусированной против него протестной кампании можно признать катастрофическим результатом. Его урок, однако, ничему башкирское чиновничество не научил и оно наступает на те же самые грабли. В общем, единственное, что спасёт местных единороссов - это административный ресурс. Но и тот применяется так тупо - посмотрите хотя бы на наделавшую шума историю со сносом баннеров Сарбаева накануне приезда Хамитова - что ни к чему, кроме дальнейшего падения рейтингов не приведёт.

Все это до боли напоминает период позднего Рахимова - когда режим себя полностью исчерпал и ни на что позитивное уже был не способен. Глядя на эту кампанию, можно смело сказать, что начавшаяся шесть лет назад история полного надежд и планов реформатора Хамитова закончилась. Началось вырождение. Вместо выводов

По традиции в октябре месяце работников сельского хозяйства Башкирии собирают в больших залах и поздравляют с окончанием битвы за урожай. В этом году, если верить рапортам минсельхоза, аграриев есть за что поздравить. А вот будут ли после 18 сентября раздаваться крики победы и звон бокалов в администрации Рустэма Хамитова и в штабе «Единой России»? Вопрос пока остается открытым.

И напоследок цитата. Спикер башкирского парламента Константин Толкачев сказал: «Я думаю, что выборы в этом году будут более честными, чем во всех предыдущих избирательных кампаниях». Как говорится, без комментариев.