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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Общественники просят приостановить благоустройство Касимовского озера в Уфе// 02.09.2016
Они просят перенести работы на весну следующего года из-за местных жителей.
Общественная организация «Зеленая лига» изменила свою позицию по немедленной ликвидации аварии на Касимовском озере в уфимской Шакше. В июле, после прорыва дамбы, она просила провести работы как можно скорее. Администрация Калининского района Уфы приступила к выполнению своих обязанностей. Но теперь общественники хотят, чтобы работы перенесли на весну следующего года. Причина – в погребах местных жителей на берегу озера.
- Погреба расположены вдоль берега, - пояснила «Медиакорсети» руководитель «Зеленой лиги» Тамара Хабибуллина. – Они построены здесь давно и незаконно, но сейчас люди уже начали закладывать туда овощи, заготовки. Поэтому во избежание конфронтации с населением мы попросили администрацию района перенести работы по благоустройству озера на весну следующего года. Людям надо дать возможность подготовить альтернативные места хранения.
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