Владимир Жириновский: Я не выступал за переселение башкир и татар

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Об этом глава ЛДПР заявил во время предвыборных дебатов на одном из федеральных телеканалов.

Владимир Жириновский, выступая на предвыборных дебатах заявил, что 25 лет назад он не предлагал переселить башкир и татар в Монголию

- 25 лет назад один журналист из Уфы написал статью, что я предлагал куда-то переселить башкир и татар. У миллионов татар и башкир испортилось настроение. Я никогда такого не говорил, ведь этот журналист – подлец сидит в Уфе и молчит, - сказал лидер ЛДПР. – Мы его найдем и в судебном порядке накажем.

Напомним, что это высказывание Жириновского гуляет в интернете уже давно и якобы первоисточником этого скандального заявления была «Независимая газета». Интересно кого из наших уфимских коллег грозится засудить Владимир Вольфович?

Понятно, что в каждую выборную кампанию лидер ЛДПР вынужден возвращаться к этой теме и божиться, что он не говорил таких слов, чтобы вернуть себе доверие избирателей среди татар и башкир.

Правда Владимир Жириновский, видимо, подзабыл, что феврале 2011 года он предложил переименовать национальные республики. Татарстан в Казанский край, а Башкортостан в Уфимский. «Если бы у нас не было республик, никто и никогда не употреблял бы слово «национальность», заявил политик, добавив, что, мол, такого национального устройства, как в России, нигде в мире больше нет. Скандальные прецеденты, связанные с национальным вопросом со стороны лидера либерал-демократов были и продолжаются. Во время выборов он от них отказывается, а потом опять все по новой. В Башкортостане и Татарстане привыкли уже к эпатажным заявлениям Жириновского и на них уже мало обращают внимания.