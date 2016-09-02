|
2 сентября, пятница
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Владимир Жириновский: Я не выступал за переселение башкир и татар// 02.09.2016
Об этом глава ЛДПР заявил во время предвыборных дебатов на одном из федеральных телеканалов.
Владимир Жириновский, выступая на предвыборных дебатах заявил, что 25 лет назад он не предлагал переселить башкир и татар в Монголию
Напомним, что это высказывание Жириновского гуляет в интернете уже давно и якобы первоисточником этого скандального заявления была «Независимая газета». Интересно кого из наших уфимских коллег грозится засудить Владимир Вольфович?
Понятно, что в каждую выборную кампанию лидер ЛДПР вынужден возвращаться к этой теме и божиться, что он не говорил таких слов, чтобы вернуть себе доверие избирателей среди татар и башкир.
Правда Владимир Жириновский, видимо, подзабыл, что феврале 2011 года он предложил переименовать национальные республики. Татарстан в Казанский край, а Башкортостан в Уфимский. «Если бы у нас не было республик, никто и никогда не употреблял бы слово «национальность», заявил политик, добавив, что, мол, такого национального устройства, как в России, нигде в мире больше нет. Скандальные прецеденты, связанные с национальным вопросом со стороны лидера либерал-демократов были и продолжаются. Во время выборов он от них отказывается, а потом опять все по новой. В Башкортостане и Татарстане привыкли уже к эпатажным заявлениям Жириновского и на них уже мало обращают внимания.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
02.09.2016 // КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
В Башкирии убит редактор районной газеты
02.09.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Владимир Жириновский: Я не выступал за переселение башкир и татар
02.09.2016 // ПЕРСОНА
Ильдар Бикбаев: Я привык быть на передовой
01.09.2016 // СЕГО ДНЯ
В Башкирии система МФЦ может подключиться к выдаче полисов ОСАГО
01.09.2016 // ХРОНОГРАФ
В Башкирии за 8 месяцев отремонтировано 550 многоквартирных домов
01.09.2016 // СПОРТ
Игроки волейбольного клуба «Урал» побывали на фотосессии
30.08.2016 // КАЛЕЙДОСКОП
Уфа превратится в город будущего
5-Я КОЛОНКА
Вопрос дня
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте