«Честные выборы» в Уфе: фальсификаторов разыскивают по видео

Разиф АБДУЛЛИН

Уже готовы 20 видеофрагментов с доказательствами махинаций.

Фото: youtube.com

Доверенное лицо партии «Яблоко», координатор предвыборного штаба этой же партии на выборах в Госдуму (18 сентября 2016 года), уфимец Станислав Чайченко обратился в редакцию с открытым обращением. В нем он просит помощи у горожан в розыске граждан, обнаруженных на видеозаписях, сделанных на выборах. На записях хорошо видно, как одни и те же люди голосуют по несколько раз на разных участках. Видеозаписи уфимцы получили в Москве во время поездки в ЦИК России и изучили их в Уфе.

Вот пример: на четырех видеозаписях, сделанных вебкамерами на двух избирательных участках в разное время, снято, как одна и та же женщина в коричневой куртке с кудрявыми волосами голосует на выборах. Вот она - на участке №3455 проголосовала дважды.

А вот она уже на участке №2 голосует в разное время.

- Я и мои соратники, друзья и неравнодушные люди, продолжаем собирать доказательства преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору во время выборов 18 сентября 2016 года в Демском районе Уфы, - обращается ко всем горожанам Станислав Чайченко. - Обращаюсь ко всем, кто посмотрит видео и узнает людей, голосовавших за вас, звоните по телефону: 8-917-78-68408.

Вот еще видео, на которых можно увидеть, как один и тот же человек голосует в день выборов в разное время на разных участках. На этот раз обратите внимание на женщину в желтой куртке. Сначала она на участке № 2 голосует дважды.

А потом эта же женщина в желтой куртке голосует уже в УИК № 3455 - тоже два раза.

- Обращаюсь ко всем, кто не верит, что можно что-то изменить в стране, кто считает, что поздно после выборов «пить боржоми, когда почки уже не работают», - говорит Станислав Чайченко. - Хочу сказать всем, кто сидит дома на диване в интернете и ждет, когда за него всё решат и он будет жить лучше. Не будем мы жить лучше, пока преступники, решающие за нас, - на свободе. Нужно привлечь к уголовной ответственности человек 10-15 из этой группы, чтобы другие знали об ответственности. Если этого не сделать, то на следующих выборах будет поздно лечить «почки», да и весь общественный организм, который может и не выдержать. Через полтора года выборы президента России, и если всё останется, как есть, и никого не посадят, как обещали, то обязательно появятся сомнения в легитимности предстоящих выборов главы государства. Нужно это президенту России Владимиру Путину? Думаю, что нет. Выводы делайте сами, а мы продолжаем борьбу за честные выборы, наказание виновных и верховенство закона. Присоединяйтесь – только вместе мы сможем что-то изменить.

В распоряжение редакции Чайченко предоставил еще фрагменты видеозаписей, по которым уфимцы смогут определить, кто участвовал в так называемых «каруселях». Пока готовы 20 фрагментов с доказательствами нарушений на выборах, по которым можно опознать пятерых нарушителей. По словам Чайченко, только по имеющимся видеозаписям с четырех участков можно говорить о наличии около 50 участников выборных фальсификаций. Если предположить, что на других участках в Демском районе Уфы творилось то же самое, то только в одном городском районе в фальсификациях были замешаны до 300 горожан, не считая организаторов и членов УИК.

Новые видеозаписи редакция готова публиковать по мере поступления.