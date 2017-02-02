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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии Федерации хоккея дали 20 дней на устранение недостатков

Рустэм БАШКИРЦЕВ // 02.02.2017
Пока федерация не может проводить официальные соревнования.

Министерство молодежной политики и спорта республики приостановило официальную аккредитацию Федерации хоккея Башкортостана. Об этом ведомство уведомило ее руководителя Александра Николаева на специальном совещании 27 января. Это значит, что на данный момент официальные соревнования по хоккею федерация проводить не может.

Николаев пытался оспорить данное решение, но комиссия настояла на своем, аргументировав тем, что есть нарушения в работе федерации и жалобы от различных республиканских хоккейных команд. Руководителю ФХР дали срок устранить нарушения до 16 февраля 2017 года.

Сам Николаев данное решение считает странным. По его словам, ранее предъявленные претензии на первой комиссии, которая состоялась летом прошлого года,  были улажены.

- Я был уверен, что  аккредитация в итоге будет восстановлена и Федерация хоккея РБ продолжит свою работу, - рассказал Александр Николаев Медиакорсети. - Однако, как выяснилось в процессе заседания,   один из членов комиссии, специалист по спортивному праву Ратмир Кашапов пришел на заседание уже с готовым напечатанным заключением, что говорит о том, что никто ничего не собирался решать и все было обговорено заранее. В результате на заседании комиссии РОО «Федерации хоккея РБ» были предъявлены  новые нарушения. К примеру, одно из них звучит так: отсутствие взаимодействия с ХК «Салават Юлаев». Хотя я обращался в 2016-м году к  генеральному директору Валерию Нургутдинову о взаимодействии и дальнейшей работе,  но тот без объяснения каких-либо причин почему-то предпочел подписать договор с недавно  созданной «Объединенной федерацией хоккея РБ», которую организовал экс-руководитель ХК «Салават Юлаев» Александр Семак. Между тем господин Семак в настоящее время продолжает работать в системе ХК «Салават Юлаев». Получается, он подписал договор сам с собой? А может это ему финансово выгодно?

В конце заседания Александр Николаев задал вопрос представителям комиссии минспорта, почему возглавляемая им федерация хоккея РБ, успешно работавшая 15 лет, вдруг стала плохой и почему в одночасье, используя беспрецедентное давление со стороны руководителей Объединенной федерации хоккея РБ, ХК «Салават Юлаев», чиновников из правительства РБ, руками минспорта  целенаправленно ее уничтожают. Но внятного ответа не получил.

- Полагаю, Семаку, и прочим, кто имеет отношение к ХК «Салават Юлаев», стоит лучше заняться проблемами флагмана башкирского хоккея, который своей игрой огорчает себя и своих болельщиков, - заявил Александр Николаев. – Может, новые акционеры ПАО АНК «Башнефть» все-таки обратят внимание на то, чем занимается Семак, как он планомерно разрушает весь башкирский хоккей. Нужно обратить внимание правоохранительным органам на то, как господин Семак приобрел землю в природоохранной зоне, создал СНТ «Березовый», вырубая многовековые дубы, несмотря на протесты местных жителей, и какие чиновники ему в этом помогали.  А тут еще и целый ряд поражений главной команды республики, это же несмываемый позор. Такого в истории клуба никогда не было!

Мы следим за развитием событий.

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