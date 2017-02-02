3 февраля, пятница
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии прокуратура отменила порядка 50 тысяч постановлений местных советов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 02.02.2017
Они были приняты с нарушением законодательства.

Фото: Азат Гиззатуллин

В республике прокуратура внесла протест и отменила порядка 50 тысяч постановлений, принятых районными советами. Об этом сегодня на встрече председателя Госсобрания с  руководителями региональных отделений политических партий заявил председатель межпартийного совета партий Валерий Аббасов.

- Депутаты районных советов в большинстве своем хозяйственники и не разбираются в юридических тонкостях. И принимают решения, которые зачастую нарушают нормы законодательства. Потом из таких решений  страдают главы администраций, некоторые даже становятся фигурантами уголовных дел - заявил Аббасов.

Он предложил создать некую комиссию, которая бы смогла проанализировать все принятые постановления местными советами. Константин Толкачев сказал, что в Госсобрании рассмотрят данную инициативу.

 

X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
facebook
vkontakte
twitter
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров

Другие материалы из раздела ИГРЫ ПАТРИОТОВ

03.02.2017
В Башкирии повесили табличку для слепых пешеходов
Управляющая компания повесила ее вместо уборки.

02.02.2017
«Честные выборы» в Уфе: фальсификаторов разыскивают по видео
Уже готовы 20 видеофрагментов с доказательствами махинаций.

02.02.2017
В Башкирии Федерации хоккея дали 20 дней на устранение недостатков
Пока федерация не может проводить официальные соревнования.

02.02.2017
Уфимцам в Шакше ежедневно приходится рисковать жизнью - СМИ
Дети и взрослые вынуждены ходить прямо по проезжей части.

01.02.2017
Глава Карелии скоро уйдет в отставку – «Новые Известия»
И это не последняя такая новость.

01.02.2017
В Нефтекамске чиновник сам себе выделил землю
Общественники передали обращение заместителю министра минземимущества.

01.02.2017
Жителям Уфы посоветовали зимой открывать окна, чтобы не было плесени
История с жильем, куда переселили горожан по решению суда, приняла неожиданный поворот.

01.02.2017
Уфимцы просят Хамитова сохранить самый крупный лимонарий в России
Петицию подписали уже более 6 тысяч человек.

01.02.2017
В Башкирии судимым хотят запретить возглавлять общественные организации
Депутаты Госсобрания разработали соответствующий законопроект.

01.02.2017
В Башкирии в январе политические партии снизили свою активность - Михайличенко
Институт региональной экспертизы провел анализ работы партий на местах в январе.

31.01.2017
Прокурор Хайбуллинского района Башкирии разобрался в конфликте интересов
Он признал решение комиссии администрации района принятым не в соответствии с требованиями закона.

31.01.2017
Православная организация угрожает уфимским кинотеатрам из-за фильма "Матильда"
СМИ публикуют текст письма от организации «Христианское Государство – Святая Русь».

31.01.2017
Выборы в Госсобрание Башкирии пройдут по новой схеме
«Единая Россия» будет отбирать своих кандидатов через сито праймериз.

31.01.2017
Как в Сибае молодой депутат свои обещания выполнил
Из предвыборного проекта родилось общественное движение.

31.01.2017
В Башкирии взнос члена «Единой России» составил 55 рублей в год
Константин Толкачев считает, что это сумма крайне мала.

31.01.2017
«Единороссов» в Башкирии будет 100 тысяч - Толкачев
Такую задачу поставил сегодня на заседание регионального политсовета секретарь регионального отделения партии.

30.01.2017
Уфимка записала второе видеообращение к мэру Уфы из-за снега
Она сделала ряд предложений, чтобы сделать работу служб прозрачной.

30.01.2017
Константин Толкачев встретится с руководителями непарламентских партий
Дату встречи он назвал на своей странице в Facebook.

30.01.2017
«Мегафон» заподозрили в нарушении закона о конкуренции
Антимонопольная служба возбудила дело.

  
ФОТОФАКТ
В Уфе на детской площадке огромная ветка рухнула под тяжестью снега

© "МедиаКорСеть", 2017
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Контактная информация | Реклама на сайте

 


Разработка сайта
"КомМета"