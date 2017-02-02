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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии прокуратура отменила порядка 50 тысяч постановлений местных советов// 02.02.2017
Они были приняты с нарушением законодательства.
Фото: Азат Гиззатуллин
В республике прокуратура внесла протест и отменила порядка 50 тысяч постановлений, принятых районными советами. Об этом сегодня на встрече председателя Госсобрания с руководителями региональных отделений политических партий заявил председатель межпартийного совета партий Валерий Аббасов.
Он предложил создать некую комиссию, которая бы смогла проанализировать все принятые постановления местными советами. Константин Толкачев сказал, что в Госсобрании рассмотрят данную инициативу.
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