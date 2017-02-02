В Башкирии прокуратура отменила порядка 50 тысяч постановлений местных советов

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Они были приняты с нарушением законодательства.

Фото: Азат Гиззатуллин

В республике прокуратура внесла протест и отменила порядка 50 тысяч постановлений, принятых районными советами. Об этом сегодня на встрече председателя Госсобрания с руководителями региональных отделений политических партий заявил председатель межпартийного совета партий Валерий Аббасов.

- Депутаты районных советов в большинстве своем хозяйственники и не разбираются в юридических тонкостях. И принимают решения, которые зачастую нарушают нормы законодательства. Потом из таких решений страдают главы администраций, некоторые даже становятся фигурантами уголовных дел - заявил Аббасов.

Он предложил создать некую комиссию, которая бы смогла проанализировать все принятые постановления местными советами. Константин Толкачев сказал, что в Госсобрании рассмотрят данную инициативу.