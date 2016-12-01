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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

План приватизации завода в Туймазах требуют признать недействительным

Наталья КУЗНЕЦОВА // 01.12.2016
С иском в суд обратились люди, проживающие в здании, которое находится в собственности у предприятия.

В Туймазинский межрайонный суд подан иск к местному заводу автобеновозов. Его направили три гражданина, которые проживают в здании пожарного депо ул. 70 лет Октября, 21 в Туймазах. Объект был включен в план приватизации предприятия, хотя на части его площади жили люди. Теперь завод планирует выселить граждан на том основании, что здание является аварийным. А они настаивают на признании плана приватизации завода недействительным и просят дать им возможность бесплатно приватизировать свое жилье.

О конфликте между несколькими гражданами, проживающими в здании пожарного депо и Туймазинским заводом автобетоновозом, Медиакорсеть уже писала. Здание депо трехэтажное: на первых двух этажах раньше была расположена пожарная часть. А на третьем – квартиры и комнаты, в которых живут несколько семей. Все они получили это жильё 20-30 лет назад при поступлении на работу в пожарное депо-115. До начала 2012 года года объект находился в федеральном собственности: до начала 1990-х годов оно было в управлении МВД РБ, куда относилась тогда пожарная охрана, а с 2002 по 2010 годы – МЧС Башкирии. В 1993 году здание, как следует из искового заявления, по результатам оценки специальной комиссии, было включено в план приватизации компании. Госкомитет по управлению имуществом, как следует из искового заявления, тогда передал здание заводу на безвозмездной основе.  Однако перевод жилых площадей в нежилой фонд так и не был произведен.

- При приватизации здания пожарного депо и регистрации права собственности были допущены существенные нарушения законодательства, - говорится в исковом заявлении (копия имеется в распоряжении «Медиакорсети» - при.ред.) – Здание передано без учета того обстоятельства, что в жилой части к моменту регистрации уже 27 лет зарегистрированы и проживают люди. Не учтено и то, что здание построено на государственные деньги.

Истцы считают, что при включении здания в план приватизации компании бы нарушен закон о приватизации в РФ от 1991 года.

После первой публикации об этой спорной ситуацию в редакцию "Медиакорсети" поступил ответ с требованием опровержения опуликованной информации. На предприятии настаивают на том, что задние непригодное для проживания.

- Здание и его инженерные сети были признаны аварийными, эксплуатация в зимний период невозможна, дальнейшее нахождение граждан в помещениях опасно для их жизни и здоровья, - говорится в официальном письме «Туймазинского завода автобетоновозов». – Гражданам преложено до решения жилищного вопроса переселиться в  санаторий-профилакторий завода , находящийся в центральной части города. Местная власть имеет в распоряжении жилой фонд для оказания помощи гражданам, оказавшимс в трудной жизненной ситуации.

Сами жители в своем иске приводят данные о том, что объект не был признан аварийным, и условия проживания в здании отвечают требованиям СанПин.

В администрации Туймазов, как дали понять "Медиакорсети", не планируют вмешиваться в конфликт граждан и завода.

- Здание с 2012 года принадлежит заводу, это частная собственность, мы не имеем возможности оказывать давление на собственника, - пояснили в жилищном отделе администрации города. – Что касается выделения им жилья по соцнайму, то мы его предоставлем только гражданам, которые стоят в очереди на его получение, а эти люди в в ней не числятся.

Медиакорсеть будет следить за развитием событий.

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