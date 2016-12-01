"Региональный фонд" снова проиграл дело о возврате 276 миллионов

Константин КЛИМОВ

«Региональный фонд», распоряжающийся деньгами правительства Башкирии, теряет надежды вернуть миллионы из «Уралсиба»

Фото: BaltNews.lt

Правительство Башкирии в очередной раз проиграло в арбитражном суде дело о возврате 276 миллионов рублей. Ответчиком в суде выступает банк «Уралсиб», которому ещё в 2008 «Региональный фонд», действующий от имени министерства земельных и имущественных отношений, Башкирии выдал субординированный кредит в 6 миллиардов рублей.

Судебные тяжбы начались в 2015 году, когда банк оказался на грани банкротства и списал кредиторам долги на 21 млрд рублей, в том числе и перед правительством Башкирии. С тех пор «Региональный фонд» пытается вернуть проценты за пользование деньгами в размере 276 миллионов рублей. Ранее Арбитражный суд Башкирии уже выносил решение не в пользу правительства, сославшись на принятую в декабре поправку в закон «О банкротстве», дающую право прекращать обязательства по субординированным займам в случае санации.

Основным же доводом юристов, представляющих Правительство Башкирии было то, что поправки, принятые в 2014 году не должны иметь силу над договорами, заключёнными ранее. Во всех доступных источниках говорится о попытке взыскать 276 миллионов, судьбу же основного тела долга - шести миллиардов, щедро выданных в поддержку банка, выяснить не удалось. В «Региональном фонде» и банке попросили прислать запрос в письменной форме, в министерстве земельных и имущественных отношений специалиста уполномоченного общаться со СМИ не оказалось на месте.

На этот раз башкирские чиновники обратились с апелляцией в Челябинский арбитражный суд, но доказать свою правоту в очередной раз не смогли, судьи оставили решение предыдущей инстанции без изменений.

Напомним, это не единственный случай, когда «Региональный фонд» теряет деньги миллионы в банках. В ноябре 2015 года Центробанк России отозвал лицензию у «Нота Банка» на счетах которого фонд хранил 600 миллионов рублей, перспективы возврата которых не предвидится.

Стоит также добавить, что вчера Верховный суд России вынес решение по такому же делу. В качестве ответчиков выступал банк «Таврический» тоже попавший под санацию и списавший долги кредиторам. Юристы компании «Орими» выдавшей банку заём на 15 млн евро, так же, как и правительство Башкирии, настаивали на неправомерности применения новых поправок к договорам, заключённым ранее. Верховный суд не принял во внимание доводы юристов и вынес решение в пользу банка, сообщают «Ведомости». Единственной инстанцией куда ещё не обращались юристы «Орими» является Конституционный суд, коллегия которого и поставит точку в этом и подобных ему делах.