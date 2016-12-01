1 декабря, четверг
ИГРЫ ПАТРИОТОВ

«Единая Россия» отмечает свой 15 – летний юбилей

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН // 01.12.2016
Свой праздник единороссы Башкирии отметят завтра, 2 декабря

Фото: Кристина ДЕЙНЕКО

Сегодня всероссийская политическая партия «Единая Россия» празднует свой юбилей. Она была создана 1 декабря 2001 года на учредительном съезде общественно - политических объединений «Единство» (лидер Сергей Шойгу), «Отечество» (Юрий Лужков) и «Вся Россия» (Минтимер Шаймиев) как  политическая партия «Единство и Отечество Единая Россия». За эти 15 лет партия стала ведущей политической силой в стране.

- Партийные проекты «Единой России»  максимально приближены к населению и являются «лакмусовой бумажкой», индикатором работы.  Отдельно стоит выделить целый ряд проектов. В первую очередь, это «Реальные дела», суть которого – выполнение инициатив жителей Башкирии, направленных на улучшение инфраструктуры, - сообщили нам в пресс-службе регионального отделения партии. - За два года было установлено более 400 новых детских площадок, благоустроены и технически оснащены 100 мемориальных мест, реализовано более 500 мероприятий по благоустройству населенных пунктов и проведению жизненно важных коммуникаций.

В Башкирии в число членов «Единой России» входят порядка 89 тысяч человек. 36 тысяч являются сторонниками партии. В республике насчитывается 69 местных отделений и 3 700 первичных отделений партии. Свой юбилей единороссы Башкирии отметят завтра, 2 декабря. В Доме Госсобрания состоится праздничное собрание, на котором выступит секретарь регионального отделения партии Константин Толкачёв. Единороссы обсудят вопросы участия депутатского корпуса в деятельности партии и реализации партийных проектов в Башкортостане.

 

 

 

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