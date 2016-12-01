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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Скандал в башкирском хоккее вынесут на международный уровень

Константин КЛИМОВ // 01.12.2016
В Москве пройдёт международный хоккейный форум

16 и 17 декабря в Москву съедутся крупные хоккейные чиновники со всего мира. Основной темой хоккейного форума станут вопросы эффективности управления и развития хоккея в глобальном пространстве. По мимо именитых заграничных менеджеров на форум приглашены и представители регионов России. Среди представителей Башкирии в обсуждении примет участие и Александр Николаев, который несколько лет подряд возглавляет федерацию хоккея республики, а в последнее время несколько лет подряд заявляет чуть ли не о рейдерском захвате организации. Он собирается выступить с докладом о «Разрушении целостности Федерации хоккея России в субъекте Российской Федерации Республике Башкортостан».

- Надеюсь, у меня будет возможность выступить на форуме и рассказать о существующих проблемах в таком хоккейном регионе как Башкортостан. Я неоднократно уже об этом говорил в местных СМИ, и вот хочу теперь, чтобы об этом узнали на другом уровне, прежде всего руководители отечественного хоккея, - рассказал Николаев нашему корреспонденту, - Нельзя допускать, чтобы в регионах происходили такие неприятные ситуации, как у нас в республике. Ведь это несет в себе опасность и тормозит развитие хоккея в отдельно взятых субъектах и в целом в России. Городские и сельские команды вынуждены подчиниться новой Федерации, и есть многочисленные жалобы от родителей ребят, играющих в хоккей.

По словам Николаева по мимо посещения форума у него назначена встреча с одним из советников Владимира Путина.

 - При личной встрече с советником я предоставлю документы, подтверждающие нарушение закона «Об общественных организациях» со стороны депутата Курултая РБ Семака и чиновников, курирующих спорт в Республике Башкортостан, - поделился планами Александр Николаев.

Ранее мы уже рассказывали о создании в регионе второй федерации хоккея под руководством депутата местного парламента Александра Семака. При этом министерство спорта Башкирии лишило аккредитации организацию, возглавляемую Николаевым и на протяжении многих лет курирующую хоккей в Башкирии. 

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