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1 декабря, четверг
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ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Скандал в башкирском хоккее вынесут на международный уровень// 01.12.2016
В Москве пройдёт международный хоккейный форум
16 и 17 декабря в Москву съедутся крупные хоккейные чиновники со всего мира. Основной темой хоккейного форума станут вопросы эффективности управления и развития хоккея в глобальном пространстве. По мимо именитых заграничных менеджеров на форум приглашены и представители регионов России. Среди представителей Башкирии в обсуждении примет участие и Александр Николаев, который несколько лет подряд возглавляет федерацию хоккея республики, а в последнее время несколько лет подряд заявляет чуть ли не о рейдерском захвате организации. Он собирается выступить с докладом о «Разрушении целостности Федерации хоккея России в субъекте Российской Федерации Республике Башкортостан».
По словам Николаева по мимо посещения форума у него назначена встреча с одним из советников Владимира Путина.
- При личной встрече с советником я предоставлю документы, подтверждающие нарушение закона «Об общественных организациях» со стороны депутата Курултая РБ Семака и чиновников, курирующих спорт в Республике Башкортостан, - поделился планами Александр Николаев.
Ранее мы уже рассказывали о создании в регионе второй федерации хоккея под руководством депутата местного парламента Александра Семака. При этом министерство спорта Башкирии лишило аккредитации организацию, возглавляемую Николаевым и на протяжении многих лет курирующую хоккей в Башкирии.
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