Глава Башкирии выступит с Посланием 9 декабря

Азат ГИЗЗАТУЛЛИН

Положения программного документа будут озвучены депутатам Госсобрания после президентского

Председатель Госсобрания Константин Толкачев, выступая перед депутатами, объявил о проведении в декабре внеочередного заседания парламента республики.

9 декабря 2016 года состоится 36 (внеочередное) заседание, на котором глава Башкортостана обратится с Посланием к Госсобранию Башкирии.

Напомним, что Послание Главы республики парламенту планировалось огласить 30 ноября, но было перенесено в связи с тем, что 1 декабря с ежегодным Посланием Федеральному собранию обратится Президент России Владимир Путин.