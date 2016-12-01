|
1 декабря, четверг
|
ИГРЫ ПАТРИОТОВ
Максим Орешкин стал главой Минэкономразвития// 01.12.2016
Теперь он самый молодой министр в кабинете.
Информация о том, что президент Российской федерации Владимир Путин назначил заместителя министра финансов Максима Орешкина, опубликована на сайте Кремля. Вчера, 30 ноября, Орешкин согласился на предложение президента стать главой.
Максим Орешкин родился 21 июля 1982 года в Москве.
В 2004 году он окончил магистратуру Высшей школы экономики по специальности "экономика". Трудовую карьеру начал в апреле 2002 года экономистом первой категории в Центробанке. Занимал посты ведущего и главного экономиста, заведующего сектором ЦБ.
В июне 2006 Орешкин перешел на работу в "РОСБАНК", за четыре года прошел путь от старшего менеджера до управляющего директора. В июле 2010 года он возглавил аналитический блок по России и СНГ в "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк".
С июня 2012 года Орешкин занимал пост главного экономиста по России в "ВТБ Капитал", а в сентябре 2013 года перешел на работу в Минфин. В министерстве он возглавил департамент долгосрочного стратегического планирования.
В марте 2015 года Орешкин был назначен на должность заместителя министра финансов.
Президент России Владимир Путин 30 ноября 2016 года предложил Орешкину возглавить Минэкономразвития, тот согласился.
X Подписывайтесь также на наше официальное сообщество:
vkontakte
Google+
Одноклассники
Мой Мир
Новости партнеров
|
ГЛАВНОЕ
01.12.2016 // ХРОНОГРАФ
Глава Башкирии выступит с Посланием 9 декабря
01.12.2016 // НАМ ЭТО НРАВИТСЯ
Булат Аминов спел про москвичку в сорочке, сошедшую с ума от любви к иностранцу
30.11.2016 // СПОРТ
Вратаря «Уфы» привела в команду любовь
30.11.2016 // ИГРЫ ПАТРИОТОВ
В Башкирии земельные участки для многодетных семей не обеспечены инфраструктурой
30.11.2016 // СЕГО ДНЯ
Жители Уфы попросили провести реконструкцию Парка нефтехимиков в Черниковке
30.11.2016 // ФОТОФАКТ
Дороги Уфы тают вместе со снегом
30.11.2016 // ПУЛЬС
В Башкирии принят бюджет республики на 2017 год
30.11.2016 // ХРОНОГРАФ
ОНФ предложил придать Уфе статус исторического поселения
5-Я КОЛОНКА
© "МедиаКорСеть", 2016
При копировании публикаций активная ссылка на сайт mkset.ru обязательна.
Контактная информация | Реклама на сайте