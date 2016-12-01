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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

Максим Орешкин стал главой Минэкономразвития

Злата ЗУКОВИЧ // 01.12.2016
Теперь он самый молодой министр в кабинете.

Информация о том, что президент Российской федерации Владимир Путин назначил заместителя министра финансов Максима Орешкина, опубликована на сайте Кремля. Вчера, 30 ноября, Орешкин согласился на предложение президента стать главой.

Максим Орешкин родился 21 июля 1982 года в Москве.

В 2004 году он окончил магистратуру Высшей школы экономики по специальности "экономика". Трудовую карьеру начал в апреле 2002 года экономистом первой категории в Центробанке. Занимал посты ведущего и главного экономиста, заведующего сектором ЦБ.

В июне 2006 Орешкин перешел на работу в "РОСБАНК", за четыре года прошел путь от старшего менеджера до управляющего директора. В июле 2010 года он возглавил аналитический блок по России и СНГ в "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк".

С июня 2012 года Орешкин занимал пост главного экономиста по России в "ВТБ Капитал", а в сентябре 2013 года перешел на работу в Минфин. В министерстве он возглавил департамент долгосрочного стратегического планирования.

В марте 2015 года Орешкин был назначен на должность заместителя министра финансов.

Президент России Владимир Путин 30 ноября 2016 года предложил Орешкину возглавить Минэкономразвития, тот согласился.

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