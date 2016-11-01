Автоперевозчики вновь пожаловались антимонопольщикам на мэрию Уфы

Ольга КОРЗИК

Предприниматели считают, что конкурс на распределение городских маршрутов не соответствует закону.

Фото: Кристина Дейнеко

Региональная общественная организация «Союз автопредпринимателей РБ» обратилось в управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии (УФАС) с жалобой на действия администрации Уфы при проведении конкурса на распределение 16 городских автобусных маршрутов.

Заявитель отмечает в жалобе, что мэрия, нарушив ФЗ№220, которой регулирует организацию пассажирских перевозок, объявила конкурсы не на новые, а на уже существующие маршруты.

- Перечисленные маршруты существуют уже не один год и в отношении лиц, осуществляющих перевозки пассажиров по указанным маршрутам, не имеется судебных решений об аннулировании лицензий и прекращении действия ранее выданных свидетельств, а также ими не подавались заявления о прекращении перевозок пассажиров по указанным маршрутам, - отмечается в жалобе, опубликованной на официальном сайте УФАС.

Также в жалобе отмечается, что мэрия просит предоставить документы, «не соответствующие закону требования к перевозчику и представляемым документам для участия в открытом конкурсе», в том числе выписку из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, копии свидетельства о постановке на учет, учредительные документы и т.д.

Также Союз автопредпринимателей РБ считает незаконным ограничение, которое наложила конкурсная комиссия, на предоставление документов, подтверждающих опыт осуществления регулярных перевозок: только государственные, муниципальные контракты, маршрутная карта и т.д., выданные в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов РФ.

- Если перевозчик осуществлял перевозку пассажиров на территориях, на которых нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами не регулировался порядок организации перевозок, и перевозки осуществлялись по федеральным нормативным правовым актам, то опыт такого перевозчика, подтвержденный документами федерального уровня (лицензия, оплата налогов, обязательное страхование пассажиров, статотчетность и др.) в расчет не принимается, что ставит его в неравные условия с другими участниками конкурса, - пишет в жалобе представитель Союза автопредпринимателей РБ.

УФАС уведомил мэрию о необходимости приостановления торгов до рассмотрения жалобы по существу. Рассмотрение жалобы назначено на 7 ноября.

Общественная организация «Союз автопредпринимателей г.Уфы» создана в январе 2002 года. Занимается социальной и правовой защите автопредпринимателей.

Сам конкурс, где планируется отобрать перевозчиков на 16 маршрутов, был назначен на 5 декабря.