В Башкирии фермер требует субсидии на убойный цех

Наталья КУЗНЕЦОВА

Местные власти утверждают, что помогли, чем могли, но ему этого мало.

Фермер Рифгат Ракипов из Чекмагушевского района Башкирии второй год добивается государственной поддержки для своего убойного цеха с мясопереработкой. По его словам, местные чиновники сами попросили его построить объект. При этом пообещали, что фермер получит субсидии по программе. В результате Ракипов залез в долги, построил здание на 40 процентов, а денег от государства так и не получил. Однако местные власти заявляют, что его требования слишком завышены.

Как рассказал Медиакорсети сам фермер, в 2014 году в администрации Чекмагушевского района Башкирии ему предложили построить убойный цех. Необходимость в этом возникла после вступления в силу техрегламента Таможенного союза о запрете свободной реализации мяса подворного убоя животных.

- Сначала я не хотел этим заниматься, но глава пообещал, что будет программа с господдержкой, нам нужно только построить, дали мне участок в аренду на 50 лет, - рассказывает Рифгат. – Я подготовил проект цеха убоя с мясопереработкой мощностью до двух тонн в смену, на 26 рабочих мест. И начал строить.

Общая стоимость проекта оценивалась в более чем в 24 миллиона рублей. Предприниматель, с его слов, потратил все собственные средства, залез в долги , а государство так и не дало ему денег.

- Я вложил около десяти миллионов собственных средств, а от государства нет ничего, хотя обещали, - возмущается Ракипов. – Объект на мои деньги достроен на 40 процентов, но на большее у меня денег нет. Куда уже только не обращался, во все инстанции. Максимум, что пообещал минсельхоз – частично просубсидировать стоимость оборудования после завершения строительства. Пробовал взять кредит, не дают. Сейчас в третий раз написал письмо Рустэму Хамитову.

Районные власти ситуацию видят иначе. Они утверждают, что фермер в сложившейся ситуации виноват сам, так как начал строить не то, о чем его просили изначально. И сейчас его требования сильно завышены.

- Мы договаривались о строительстве только убойного цеха, а потом у него аппетиты выросли, он зачем-то начал строить большой колбасный цех, - заявил Медиакорсети глава Чекмагушевского района Риф Юсупов. – По программе поддержке малого бизнеса на убойный цех мы ему деньги выделили на строительство - 300 тысяч рублей. Но он проект изменил. Мы ничего против не имеем таких начинаний, но не рассчитывая свои средства, как можно такое сделать? Он говорит: дайте 10 миллионов. Где я их возьму? У нас на весь район в этом направлении из бюджетов трех уровней идет всего около 1,5 миллиона.

С одной стороны, в этой ситуации можно посетовать на низкий уровень господдержки малого бизнеса. Но с другой стороны, денег самого фермера Ракипова могло бы хватить на проект меньшей стоимости. По оценке фермера Радика Габидуллина (Иглинский район), на убойный цех мощностью 2 тонны необходимо до 9 миллионов рублей.

- В эту сумму входят затраты на строительство и оборудование, - рассказал Радик Габидуллин Медиакорсети. - А если еще достроить колбасный цех, то это еще до 5 млн рублей понадобится.