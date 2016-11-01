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ИГРЫ ПАТРИОТОВ

В Башкирии фермер требует субсидии на убойный цех

Наталья КУЗНЕЦОВА // 01.11.2016
Местные власти утверждают, что помогли, чем могли, но ему этого мало.

Фермер Рифгат Ракипов из Чекмагушевского района Башкирии второй год добивается государственной поддержки для своего убойного цеха с мясопереработкой. По его словам, местные чиновники сами попросили его построить объект. При этом пообещали, что фермер получит субсидии по программе. В результате Ракипов залез в долги, построил здание на 40 процентов, а денег от государства так и не получил. Однако местные власти заявляют, что его требования слишком завышены.

Как рассказал Медиакорсети сам фермер, в 2014 году в администрации Чекмагушевского  района Башкирии ему предложили построить убойный цех. Необходимость в этом возникла после вступления в силу техрегламента Таможенного союза о запрете свободной реализации мяса подворного убоя животных.

- Сначала я не хотел этим заниматься, но глава пообещал, что будет программа с господдержкой, нам нужно только построить, дали мне участок в аренду на 50 лет, - рассказывает Рифгат. – Я подготовил проект цеха убоя с мясопереработкой мощностью до двух тонн в смену, на 26 рабочих мест. И начал строить.

Общая стоимость проекта оценивалась в более чем в 24 миллиона рублей. Предприниматель, с его слов, потратил все собственные средства, залез в долги , а государство так и не дало ему денег.

- Я вложил около десяти миллионов собственных средств, а от государства нет ничего, хотя обещали,  - возмущается Ракипов. – Объект на мои деньги достроен на 40 процентов, но на большее у меня денег нет. Куда уже только не обращался, во все инстанции. Максимум, что пообещал минсельхоз – частично просубсидировать стоимость оборудования после завершения строительства. Пробовал взять кредит, не дают. Сейчас в третий раз написал письмо Рустэму Хамитову.

Районные власти ситуацию видят иначе. Они утверждают, что фермер в сложившейся ситуации виноват сам, так как начал строить не то, о чем его просили изначально. И сейчас его требования сильно завышены.

- Мы договаривались о строительстве только убойного цеха, а потом у него аппетиты выросли, он зачем-то начал строить большой колбасный цех, - заявил Медиакорсети глава Чекмагушевского района Риф Юсупов. – По программе поддержке малого бизнеса на убойный цех мы ему деньги выделили на строительство - 300 тысяч рублей. Но он проект изменил. Мы ничего против не имеем таких начинаний, но не рассчитывая свои средства, как можно такое сделать? Он говорит: дайте 10 миллионов. Где я их возьму? У нас на весь район в этом направлении из бюджетов трех уровней идет всего около 1,5 миллиона.

С одной стороны, в этой ситуации можно посетовать на низкий уровень господдержки малого бизнеса. Но с другой стороны, денег самого фермера Ракипова могло бы хватить на проект меньшей стоимости. По оценке фермера Радика Габидуллина (Иглинский район), на убойный цех мощностью 2 тонны необходимо до 9 миллионов рублей.

- В эту сумму входят затраты на строительство и оборудование, - рассказал Радик Габидуллин Медиакорсети. - А если еще достроить колбасный цех, то это еще до 5 млн рублей понадобится. 

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